´Me da asco el TEPJF´, dice P. Ferriz de Con

El exaspirante independiente, Pedro Ferriz de Con, aseguró que le dan asco los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes revivieron esta madrugada la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez "El Bronco".

En una transmisión compartida en su cuenta de Twitter, el periodista pidió a los Magistrados que ya no revisen la impugnación que presentó a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de negarle el registro, pues ya no tiene interés en contender por el cargo de Presidente de la República.

"Quiero decirle a los Magistrados del Tribunal que me dan asco, al único que conozco es a un señor que se llama Indalfer, de los siete nada más lo conozco a él, una vez me recibió en sus oficinas, me da asco, Indalfer, me das asco", sentenció Ferriz de Con, quien adelantó que buscará retomar su carrera periodística.

"Quiero decirles una cosa, para que se ahorren el esfuerzo, no quiero la candidatura".

En tanto, en un comunicado, el exaspirante advirtió que la candidatura de El Bronco es muestra de que en el proceso electoral 2018 se cometió el fraude más grande de la historia democrática de México, ya que las autoridades electorales validaron el uso ilegal de datos personales y solaparon el uso de millones de pesos para la compra de credenciales falsas.

"En las candidaturas independientes todo estuvo mal y dañará seriamente el proceso electoral, porque hemos comenzado con un fraude electoral que manchará nuestra vida democrática. Las autoridades electorales funcionaron como el sistema quiso, darle la candidatura al Bronco que sólo buscará enturbiar la elección", aseveró.

Ferriz de Con afirmó que durante la discusión de los Magistrados se reconoció que la aplicación digital proporcionada por el INE no otorgó certeza a la obligación constitucional de garantizar el derecho de que cualquier ciudadano sea votado para ser Presidente de la República.

"Más que una reforma electoral, a México le urge reformarse a sí mismo. La trampa se hizo institución y primero, los consejeros del INE y ahora los magistrados del Tribunal, se convirtieron en mercaderes de seda de la corrupción", aseveró.

El comunicador, además, calificó como una burla para los ciudadanos que el Tribunal Electoral haya otorgado 10 días para que Armando Ríos Piter pueda probar que sus apoyos ciudadanos son válidos, cuando está comprobado que el experredista capturó casi un millón de credenciales no válidas.

"México ha perdido una gran oportunidad para regresarle el poder a los ciudadanos y las trampas de los políticos evitaron que los ciudadanos reales pudieran entrar al esfuerzo democrático de competir por el poder", afirmó.