Me convenía descender: Fidel Kuri

Fidel Kuri no piensa liquidar deudas ajenas.

El presidente del Veracruz subrayó que realizará el pago de la multa para mantenerse en la Primera División, pero que no soltará dinero para cubrir el adeudo que otras administraciones tienen con con futbolistas, directivos y clubes.

"¿Por qué tengo que pagar deudas que no son mías? Ni la de Herrerías, que es la de Gustavo Parente, la de Mohamed Morales, tampoco son mis deudas, (Cristian) Fabbiani, ni Parente, ni (César) Valoyes, ni Franco Peppino y son 6 millones de dólares ahí, no sé ni quiénes son", declaró el empresario.

El actual presidente del Consejo Directivo del Club Tiburones señaló que las deudas vienen de las administraciones del empresario taurino Rafael Herrerías y Mohamed Morales a futbolistas y hasta ex directivos; la más grande de ellas es la de Parente a quien se le deben 2 millones 100 mil dólares por la rescisión de su contrato, juicio que ganó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

En junio de 2011, los Tiburones Rojos del Veracruz fueron desafiliados por no cumplir con adeudos superiores a los 40 millones de pesos.

En tanto, Kuri Grajales señaló que le convenía descender para permanecer en la Liga MX con el pago de la multa de 120 millones de pesos que obliga el reglamento a cubrir para mantener la categoría.

"Soy empresario, a veces perdiendo se gana, y definitivamente qué bueno que hay que pagar 120 millones de pesos para poder seguir, aunque no es deportivamente, a mí me convenía descender porque si me suman todos los torneos anteriores iba a quedar peor que como estoy", dijo Kuri a ESPN.