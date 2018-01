Me confundí: Jürgen Damm

Monterrey, N.L.

El jugador de los Tigres, Jürgen Damm, explicó el motivo de su detención la tarde de ayer por parte de la Policía de Monterrey.

El atacante argumentó que no detuvo su vehículo por no reconocer a las personas que se lo solicitaron, pero aseguró que el asunto quedó aclarado.

“Esta tarde (ayer) me confundí cuando me hicieron la solicitud de detener mi camioneta, al no identificar a quienes me lo pidieron, opté por refugiarme en el lugar más cercano”, explicó en un mensaje publicado en la cuenta oficial del club Tigres.

“Afortunadamente minutos más tarde todo fue aclarado por la autoridad que solo quería revisar mi permiso de circulación”.

Damm fue detenido en un restaurante de la Ciudad y liberado minutos después.