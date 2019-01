´Me cobraron lo que otros gastaron´: Jacobo

"No sé ni cómo sucedió, solamente me apareció en mi aplicación móvil de que estaba gastando". Jacobo, víctima de clonación de tarjeta.

"Llevo meses esperando y todavía no me resuelven, mientras tanto ya me cobraron lo que otros gastaron", dijo "Jacobo", adulto mayor que sufrió de clonación de su tarjeta de crédito.

Cuenta todo el viacrucis que ha estado sufriendo desde hace meses.

"Me empezaron a llegar cobros por compras en Monterrey y Estados Unidos, de negocios, ropa o servicios, se estaban gastando mi dinero en otra parte, no se ni cómo sucedió, solamente me apareció en mi aplicación móvil de que estaba gastando y yo no había realizado esas compras", expresó.

Preocupado acudió a su institución bancaria para poner la queja para que le devuelvan el dinero, alrededor de 20 mil pesos que fue cargado a su cuenta.

UN PROCESO TARDADO

El banco realiza las investigaciones correspondientes, para verificar si gastó o no el dinero, para devolver el recurso al cliente, pero normalmente tarda entre tres y cuatro meses en resolver.

"Están clonando muchas tarjetas, me molesté porque es dinero que no he gastado, ya cancelé la tarjeta para que no la sigan utilizando, pero sigo esperando, ahora ya le tengo miedo a las tarjetas", apuntó.

En estos casos el cliente afectado por la clonación de tarjeta, es el que tiene que pagar los platos rotos, ya que de lo contrario lo ponen en Buró de Crédito.

"La deuda es de uno como cliente y pagamos, se tarda mucho en arreglar, se de otros casos que no se hace válido, pero yo sigo esperando, tengo tres meses dando vuelta y vuelta con mis estados de cuenta, haciendo llamadas a la ciudad de México para poner la queja, me dieron un número del caso y tengo que estar checando si llegó la respuesta", finalizó el afectado.

Casos como el de Jacobo, se presentan en diversas partes del país, pagando justos por pecadores, ya que el cliente afectado, es el que tiene que esperar largo tiempo para recuperar su dinero.

El robo

$20,000 es el monto que le cargaron a su cuenta los clonadores de tarjetas.

Roban datos de las tarjetas con dispositivo electrónico

Conforme pasa el tiempo cada vez hay más alternativas para clonar tarjetas de crédito, pero otras son viejas prácticas.

El modus operandi que realizan delincuentes, es colocar un dispositivo de banda magnética en los cajeros y al momento de pasar el plástico, se pasan los datos y códigos, en otros casos se usa en las gasolineras o comercios, ya que es un dispositivo fácil de ocultar entre las manos.

Otra forma es robando el plástico y de acuerdo a videos en redes sociales, entre tres personas tratan de llamar la atención de quien está en el cajero, tiran algo al suelo para que el cliente lo recoja y otra persona le saca la tarjeta, al final el usuario vuelve pero ya no la encuentra.

De la misma forma una persona se acerca al usuario para decirle que no cerró bien su cuenta, a fin de que vuelva a meter el plástico, en el intento le toma la tarjeta y la cambia por otro similar, el usuario se va y el delincuente saca el dinero del cajero en ese mismo momento o lo usa para realizar compras.

En otros casos usuarios de redes sociales, han puesto anuncios en diversas páginas, donde ofrecen pago para que tomen fotos a tarjetas de créditos de los clientes, sobre todo si trabajan en un restaurante o comercio.

Además hay otras formas, como robar datos personales o simular que se ganaron un premio y necesitan su número de tarjeta bancaria para depositar.

Recomendaciones

>No permitas la ayuda de extraños

>Tapar para que no vean tu NIP

> Recoger tu tarjeta, dinero y comprobante impreso al terminar de usar el cajero

> Romper el comprobante para que tus datos no sean claros

> Si el cajero automático retiene tu tarjeta repórtala inmediatamente