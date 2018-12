"Me canso ganso", la frase viral del presidente López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba en la tribuna del Congreso de la Unión sobre el aeropuerto en Santa Lucía y la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, utilizó la frase que ha sido característica es sus expresiones coloquiales: "me canso ganso".

Y que de inmediato causó reacción entre los asistentes a la toma de posesión y en las redes sociales, incluso, el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, esbozó una sonrisa.

En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga, y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos, dijo López Obrador.

"En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos.

"En tres años estará funcionando --me canso ganso--, además del actual, el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, con dos pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía".

De acuerdo con el Diccionario de Americanismos, "¡me canso, ganso!" expresa una afirmación rotunda ante una petición o un reto.

En su mensaje, López Obrador habló de diversos tópicos, que tienen que ver con su personalidad.

"Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad.

"Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos, y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales".

Pero soy optimista, apuntó, creo que vamos a salir bien.

Vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura, destacó.

Vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, dijo.

"Nos vamos a convertir en una potencia económica y, sobre todo, en un país modelo, que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible".