Me cambió la vida llegar al América: Federico Viñas

De estar a punto en abandonar el futbol a ser el delantero más importante de uno de los equipos más grandes de México.

Sí, Federico Viñas sólo puede estar agradecido con el América. El uruguayo acepta que llegar a Coapa: "Me cambió la vida", no sólo la futbolística, sino la personal, la económica.

"Ahora me conocen más en mi país... Ha sido muy lindo estar en el América. Me cambió la vida llegar al América".

En 17 juegos ha marcado ocho goles, y con eso, se ha ganado el respeto del fanático americanista: "Uno tratar de dar lo mejor dentro de la cancha...", y para retribuir el cariño, dice: "A la gente le pido que se quede tranquila, nosotros tratamos de dar lo mejor. A veces las cosas no se dan, a veces no sacamos el resultado que esperábamos, porque es una institución muy exigente".

En esta revolución que ha hecho el "Piojo" en el equipo azulcrema, Viñas ahora juega junto con Henry Martín en la delantera, lo que no le incomoda: "Me siento mucho más cómodo jugando con Henry, jugamos bien de espaldas, a aguantar el balón, tratando de compartir el esfuerzo, ayudar a los compañeros de medio, pelotas quietas, somos medio parecidos en los compromisos de luchar... Me siento mucho más cómodo con Henry".

Y no hay mala competencia, sino buena rivalidad: "Primero está el equipo que el protagonismo. Los goles pasan a segundo plano, el primer objetivo es ganar, no importa quién hace los goles, tratamos de encargarnos nosotros, pero no me interesa competir con Henry, en todo caso la competencia es sana".