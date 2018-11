´Me asusté cuando me dijeron que era azúcar´

"Tengo de padecerla 17 años pero hasta el momento los doctores me la han sabido controlar con tratamiento médico. También uno de mis hijos lamentablemente la tiene también", agregó.

Comentó que está acudiendo al centro de Salud más cercano a su domicilio para recibir el medicamento y el chequeo correspondiente y por fortuna no ha pasado de ahí.

Dijo haberse dado cuenta de que tenía el padecimiento al sentir mucha hambre, mareos y también por ir a orinar varias veces al día.

Hoy en día, doña María del Carmen relata que de hecho¬† la diabetes la heredó de sus padres porque su mamá falleció a consecuencia de eso y también uno de sus hermanos.

Me asusté al momento en que me dijo el doctor que tenía diabetes pero luego me puse a pensar que la había heredado de mí familia y siento que estoy bien de salud.

Asegura que hasta el momento no ha tenido complicaciones y que sigue una dieta rigurosa en cuanto a alimentación.

Además señala que cada tres meses acude al centro de Salud a practicarse un examen de sangre para saber si anda bien o anda con glucosa arriba de lo normal y bueno dentro de lo que cabe me siento bien e hizo un llamado a todas aquellas personas que tienen sobre peso y obesidad a recurrir al ejercicio físico diario así como a comer saludable para tratar de perder peso para prevenir la diabetes.