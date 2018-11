McGregor se burla del combate de Mayweather

Tokio, Japón.

Mayweather y la estrella de kickboxing, quien tiene marca de 27-0, está anunciada para el 31 de diciembre.

En su cuenta de Twitter, el británico McGregor envió algunos mensajes al boxeador estadounidense.



"¿Ese es un traje de vestir o de sauna, Floyd? Jaja. Qué demonios. ¿Hace calor en Tokio o qué está pasando aquí? Ese cambio climático no es ninguna broma. A la mierda. Jajaja. ¿Qué demonios sucede aquí? ¿Quién es ese pequeño imbécil a tu lado? Parecen salidos de 'Rush Hour 5' o algo así. Jodidamente brillante. Qué pequeño bastardo que eres, Floyd. Sin mentir. Que te jodan", posteó McGregor en sus redes sociales.



McGregor está molesto porque el boxeador no le acpetó pelear en el octágono, cuando él sí lo hizo en un cuadrilatero de box.

Is that a tracksuit or a sauna suit Floyd haha wtf. is it hot in Tokyo or what´s the story here? that climate change is no joke fuck me hahah

What in the fuck is going on here? Who´s this... https://t.co/N8rGQUCDIV