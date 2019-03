McAllen, gran ganador en el reto comunitario. Estilo de vida saludable

McAllen, TX. - El reto comunitario llegó a su fin, pero los esfuerzos y el entusiasmo desplegados por los participantes sentirán en todo el estado durante los próximos años.

Varias ciudades y distritos escolares del Valle del Ro Grande cumplieron la meta logrando el primer lugar en sus respectivas categorías.

El desafío de adaptación comunitaria It’s Time Texas Community Fit Challenge, es un reto de ocho semanas que une y moviliza a escuelas, empresas, organizaciones, miembros de la comunidad y alcaldes hacia el objetivo común de transformar la salud de su comunidad.

El concurso otorga puntos a las entidades y organismos según los participantes que envíen sus opciones saludables a través de las redes sociales.

La ciudad de McAllen fue el gran ganador en general con la mayor cantidad de puntos de todas las ciudades y organizaciones. Harlingen y Los Fresnos también son ganadores junto con los distritos escolares de PSJA, Harlingen, Los Fresnos y Port Isabel.

Xóchitl Mora, directora de Comunicaciones de la Ciudad de McAllen dijo que el reto motiva a los ciudadanos a ser saludables, a ser más activos, a vivir de manera saludable.

“Queremos cambiar la percepción de que McAllen, de que el Valle del Río Grande no es una comunidad saludable, no es activo, no está en forma”.

Como parte del premio, a ciudad dice que recibirán una subvención que utilizarán para continuar expandiendo sus programas de iniciativas saludables.





APRENDEN. Los más pequeños también apoyaron el reto.