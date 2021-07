Noticia Relacionada McAfee no tenía pensamientos suicidas, dice su viuda

Una fuente oficial al tanto de la investigación dijo a The Associated Press que se halló una esquela de suicidio en el bolsillo de McAfee. La fuente, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a informar sobre un proceso judicial en curso, se negó a aclarar el contenido de la nota.

El abogado español de McAfee, Javier Villalba, dijo que las autoridades no habían informado a la familia sobre la nota.

"Sus últimas palabras fueron ´te amo y te llamo por la noche´", dijo Janice McAfee a la prensa afuera de la penitenciaría Brians 2 al noroeste de Barcelona, donde ella recogió las pertenencias de su difunto esposo.

"Esas no son palabras de un suicida", añadió la mujer en sus primeras declaraciones desde la muerte del empresario de software el miércoles.

La Audiencia Nacional española falló el lunes a favor de la extradición de McAfee a Estados Unidos para que respondiera a cargos de evadir más de 4 millones de dólares en impuestos en los años fiscales 2016 a 2018. El juez desestimó siete de los 10 cargos iniciales del acta de acusación.

"Nosotros teníamos un plan de acción para apelar esa decisión", dijo Janice McAfee, de 38 años, en declaraciones a los reporteros. "Yo culpo a las autoridades estadounidenses por esta tragedia: Debido a esos cargos políticamente motivados contra él mi esposo ahora él está muerto".

Una vocera de la corte en Cataluña dijo el jueves que un equipo forense tendría que realizar pruebas de toxicología en el cuerpo de McAfee para determinar la causa de muerte, cuyos resultados se conocerían en "días o semanas".

El abogado español de McAfee, Javier Villalba, dijo que la muerte del empresario sorprendió a su esposa y a otros familiares. Añadió que llegaría "hasta el fondo" de la muerte de su cliente.

"Esto ha sido un jarro de agua fría muy fuerte para la familia y para la defensa, porque la extradición no iba a ser inmediata", dijo Villalba el jueves a The Associated Press. "Nadie esperaba eso, no se había despedido de su mujer".