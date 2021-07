Mbappé ya tiene fecha de llegada al Real Madrid

Madrid, España.

En Francia aseguran que Kylian Mbappé pasará al Real Madrid en el 2020, y no en este verano.



De acuerdo con el diario francés Le Parisien, el Madrid no tendrá a la joya francesa este año, sino hasta el próximo.



Por su parte France Football publicó que los 280 millones de euros que debería pagar el Madrid este año son un impedimento para que el delantero llegue pronto, aunque para el 2020 esto sería más sencillo.



Mientras tanto en el Real Madrid negaron esta noticia, pues no quieren romper las buenas relaciones que tienen con el PSG.