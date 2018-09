Mbappé y Cavani salvan al PSG

Dos goles finales de Kylian Mbappé y el uruguayo Edinson Cavani permitieron al París Saint Germain continuar con su pleno de victorias, tras imponerse este sábado por 4-2 al sorprendente Nimes, en un duelo en el que los locales llegaron a igualar la renta de dos tantos con la que los parisinos se marcharon al descanso.

Pero la enorme calidad que atesora el París Saint Germain, especialmente en el frente de ataque, donde el alemán Thomas Tuchel volvió a confiar en el cuarteto que conforman Mbappé, el brasileño Neymar, el argentino Ángel Di María y Cavani evitó la sorpresa.



Y es que poco o nada pudo hacer el Nimes, la gran revelación de este inicio de temporada, cuando los cuatro "magníficos" del París Saint Germain entraron en acción.



Especialmente el joven Mbappé, que no sólo firmó a los 77 minutos el 2-3 que devolvió la delantera en el marcador a los parisinos, sino que además fue determinante en el primer gol de los visitantes, obra de Neymar a los 36 minutos.



Mbappé, que acabó expulsado tras ver la tarjeta roja directa a los 90 minutos, trazó una precisa pared con el belga Thomas Meunier, que puso un preciso balón en el corazón del área para la llegada del internacional brasileño.



Un Neymar, que protagonizó una de las imágenes del encuentro, al celebrar su gol simulando que lloraba, justo delante de una pancarta de la afición local que le acusaba de "llorón".



Pero si sensacional fue el primer tanto del París Saint Germain, no menos espectacular fue el segundo gol de los de Tuchel, obra del argentino Ángel Di María, que estableció en el 40 el momentáneo 0-2 con un gol de córner directo.



Un contundente marcador que, sin embargo, no frenó el entusiasmo del Nimes, que sorprendentemente logró igualar la contienda con los tantos de Antonin Bobichon, que firmó el 1-2 en el minuto 63, y de Teji Savanier, que estableció en el 71 de penalti el 2-2.



Igualada que no contuvo la ambición del Nimes, un recién ascendido que ya venció por 3-1 al Marsella en la segunda jornada, que vio como, tres minutos más tarde el portero Alphonse Areola, sustituto este sábado de Gianlugi Buffon, evitaba el 3-2 con una gran intervención.



Una parada que dio origen a la reacción definitiva del París Saint Germain que se alzó definitivamente con la victoria, gracias a los goles de Mbappe, que en una veloz carrera anotó el 2-3, y el uruguayo Cavani, que ya en el tiempo de prolongación estableció el definitivo 2-4.



Resultado que deja al París Saint Germain al frente de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el Dijon, que recibirá esta noche al Caen.