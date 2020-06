Mayorías en EU aprueban las protestas

Nueva York.

Ante las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial previstas para el fin de semana de Juneteenth —la festividad que recuerda el fin de la esclavitud— la mayoría de los estadounidenses aprueban las protestas recientes y muchos creen que producirán resultados positivos.

Y a pesar de los enfrentamientos espectaculares entre la policía y los manifestantes en ciudades de todo el país, la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research halló que la mayoría de los estadounidenses piensa que los agentes del orden respondieron a las protestas de manera apropiada en general. Un porcentaje algo menor dice que los agentes emplearon fuerza excesiva.

Estas conclusiones son posteriores a varias semanas de protestas pacíficas y malestar provocados por la muerte de George Floyd, un hombre que murió suplicando que no podía respirar mientras un agente de policía blanco en Minneapolis le apretó el cuello con la rodilla durante casi ocho minutos. A esto siguió un cambio brusco en la opinión pública acerca de la raza y el accionar policial. Más estadounidenses hoy que cinco años atrás consideran la violencia policial un problema muy grave que afecta de manera desproporcionada a los afroestadounidenses.

Según la encuesta AP-NORC, el 54% dicen aprobar las protestas, mientras que el 32% las desaprueba. El 14% no tiene opinión.

Son más los que piensan que las protestas cambiarán el país para bien en lugar de provocar cambios negativos, 44% contra 21%. Un tercio dice que las protestas no provocarán grandes cambios.

Señala diez mil detenidos

Un recuento realizado por la Associated Press de los arrestos conocidos hasta el 4 de junio halló que más de 10.000 personas fueron detenidas en todo el país, muchas de las cuales violaron toques de queda o desacataron órdenes de dispersarse. La cuenta aumentó diariamente de a cientos, cuando las policías locales, estatales y la Guardia Nacional respondieron a las protestas con fuerza abrumadora. Más del 25% de los arrestos se produjeron Los Ángeles, seguidos por Nueva York, Dallas y Filadelfia, según el recuento de AP.

El 7% de la población dice que ha participado de alguna protesta en las últimas semanas. Si bien una proporción más alta de negros que de blancos estaban dispuestos a admitirlo, la encuesta halló que casi la mitad de los que admitieron su participación eran blancos. Las protestas se destacaron por una diversidad notablemente mayor que las del inicio del movimiento Black Lives Matter hace siete años.