Mayer invita a Frida Sofía a denunciar penalmente a Enrique Guzmán

Ante esto, Mayer no sólo reconoció la denuncia que hiciera la joven de 30 años de edad sino que también le informó que para que hay justicia en su caso, si así lo decidiera, realizara ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.

"De ella depende, ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima. La parte más importante para que se llegue la justicia es que las víctimas hagan la denuncia", aseguró.

El diputado y también actor recordó que desde agosto del 2020, la cámara baja de la nación aprobó una iniciativa en donde se amplió el plazo de prescripción a este tipo de abusos a menores, esto quiere decir que no importa en qué momento se realizó el acto, ya que la víctima podrá acudir ante la ley de hacer la denuncia.

"Aprobamos una iniciativa donde se amplia el plazo para la prescripción de ese tipo de delitos, de abusos a menores. Entonces abre un panorama muy importante para esas víctimas, que sepan que no prescribe, o sea ya hay un margen mucho más grande y mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de hacer la denuncia por haber tenido abusos sexuales en la infancia sepan que lo pueden hacer y la parte importante es que abran, que lo digan, que lo expliquen y que tengan esa catarsis de hacer la denuncia y si no la hay, pues no habrá consecuencias jurídicas", aseguró.

Alejandra Guzmán salió ayer en defensa de su padre Enrique Guzmán y le pidió a su hija Frida Sofía que se acerque a ella para buscar un terapeuta y arreglar de la mejor manera las cosas.

"Creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido por ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas", expresó la cantante.

En un video que posteó en su cuenta de Instagram, La Guzmán le reitera su amor a Frida y le ofrece ayuda profesional.

"...y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí".

La cantante también comentó que no quiere dar ninguna declaración al respecto de las acusaciones de abuso sexual, que su hija hizo en contra de su padre Enrique Guzmán, algo que, la llamada "Reina de corazones" niega rotundamente.

Alejandra reiteró lo que la familia informó ayer a través de un comunicado, que ningún miembro de la familia emitirá alguna declaración a los medios de comunicación, porque señala, es un asunto familiar.

"A todos los medios les pido que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y me ha enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre, gracias a todos y por favor Frida acércate", finalizó.

"Yo sí te creo, Frida"; Pablo Moctezuma

Pablo Moctezuma también decidió mostrarle su apoyo. Fue durante una entrevista en el programa de televisión "De primera mano", donde el empresario declaró que le cree y apoya totalmente a su hija, a quien tuvo en la década de los 90 con la intérprete de "Yo te esperaba" e incluso acusó a Enrique Guzmán de haber sido el culpable de su separación.

"Estuve con ella (con Frida Sofía) en Miami y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita. ¡Caray! , pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor (Enrique Guzmán) no sé qué hubiera pasado pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito", dijo Moctezuma.

Finalmente mostró su interés por ayudar a que Frida reciba ayuda psicológica y manifestó el apoyo por parte de él y de los medios hermanos de la joven de 29 años, así como de su actual esposa, Beatriz Pasquel.

Madrastra de Frida lamenta no protegerla más

"Dicen que en retrospectiva nuestra visión es 20/20 y ahora, en retrospectiva de tu niñez, entiendo perfectamente bien por qué te ponías incómoda al hablar de tu abuelo. Llorabas, te daba miedo, no lo querías ver. Nosotros como adultos debimos protegerte de los depredadores", escribió Beatriz Pasquel, pareja sentimental del padre de Frida, Pablo Moctezuma en su cuenta de Instagram.

La empresaria hizo mención sobre la posibilidad de que una persona cercana a Frida Sofía fuera quien abusara de ella. "Sabemos que es la realidad, el grupo porcentual más representativo son las personas más cercanas y a las que más confianza les tenemos: los abuelos, los tíos o los abuelos más cercanos". Y lamentó que las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán estén siendo cuestionadas.

"Frida, quiero que sepas que yo te creo. Tú papá, tus hermanos y toda la familia estamos contigo ¡siempre!", se lee en el texto.

"El que abusó fue tu abuelo. Quien está mal es la sociedad y quien sigue abusando y perpetuando un abuso, un machismo tóxico, es esta misma sociedad".