Maya García no será la ministra del Presidente

Celia Maya García, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que ser militante de Morena no le impide ser la sucesora de José Ramón Cossío, y aseguró, que no será "la ministra del Presidente".



En su comparecencia con la Comisión de Justicia en el Senado, sostuvo que ella se afilió a Morena para que el partido no perdiera su registro en Querétaro, su estado natal, pero que su militancia no politiza al Poder Judicial, como sí lo hacen los ministros amigos de los gobernadores.



"Cuando él me propone [el presidente Andrés Manuel López Obrador], lo hace por ser una abogada independiente, así lo indican mis constancias. Yo voy a proteger a quien me pide justicia, voy hacer la persona independiente que siempre he sido. El Poder Judicial no puede depender del Ejecutivo", expresó.



Maya García indicó que si bien está en contra del "linchamiento" que ha vivido el Poder Judicial en los últimos por el tema de los salarios, sí está de acuerdo en que haya una revisión de los mismos, además de impulsar la transparencia y rendición de cuentas.



"Yo estoy con la austeridad, debe de haber una reingeniería con un sistema de rendición de cuentas y transparencia. No estoy de acuerdo con el linchamiento que se está haciendo contra los ministros, pero sí se deben revisar los salarios y entrar a la austeridad, pero no al linchamiento", indicó.



La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, dijo que si bien apoya la creación de una Guardia Nacional, sí cree que ésta "no debe quedar al frente de un militar", sino de un civil, aunque sus elementos sean preparados por las fuerzas armadas.



También se expresó a favor del aborto antes de las 12 semanas de gestación, del matrimonio del mismo sexo, y de la eutanasia.