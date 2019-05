May se reunirá con su grupo parlamentario para determinar su futuro

Londres, Inglaterra.

La Primera Ministra británica, la conservadora Theresa May, se reunirá el viernes con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar su futuro político, entre crecientes presiones para que presente su dimisión.



La reunión entre May y Brady, presidente del llamado Comité 1922, que agrupa a los diputados "tories", tendrá lugar un día después de la celebración en el Reino Unido de las elecciones europeas, en las que los conservadores pueden sufrir un duro varapalo.



Según los medios británicos, la Premier puede finalmente dar mañana la fecha de su renuncia, si bien son cada vez más los diputados conservadores que piden que la dimisión sea inmediata.



Ayer, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, a cargo de la agenda parlamentaria del Gobierno, presentó su renuncia en descontento con la forma en que la primera ministra ha gestionado el Brexit.



Leadsom manifestó que no podía apoyar las nuevas propuestas de May para aprobar su acuerdo del Brexit, dado que incluye la posibilidad de que los diputados voten sobre si se convoca un segundo referéndum que apoye o rechace el pacto.



Las propuestas de la Jefa de Gobierno, que incluye también una unión aduanera temporal, ha exacerbado las tensiones internas en el Partido Conservador, en particular entre el ala más euroescéptica, totalmente opuesta a la celebración de otro plebiscito.



En este contexto, la partida de Leadsom ha añadido más presión sobre May para que finalmente presente la renuncia, en un momento de gran crisis en el Reino Unido por la incertidumbre sobre los términos de la retirada del país del bloque europeo.



Además, los medios afirman que May se negó a reunirse ayer con algunos ministros, entre ellos el de Interior, Sajid Javid, quien quería hacerle saber su oposición a un segundo referéndum.



El Reino Unido tiene fijada la retirada de la UE para el próximo 31 de octubre tras solicitar un retraso del día inicialmente establecido del 29 de marzo de 2019.



El miércoles, varios diputados declararon a los medios que May debería dimitir lo antes posible e incluso muchos estuvieron ayer ausentes de la sesión semanal de preguntas a la Primera Ministra.



May adelantó que hoy tomará parte en la campaña de su partido para las elecciones europeas.



Los británicos están llamados a votar en medio de un ambiente de visible apatía ante la incertidumbre del Brexit, después de que el Parlamento rechazara tres veces el pacto negociado por May.



Los británicos eligen hoy a los 73 eurodiputados que tiene el Reino Unido en el Parlamento Europeo, formado por 751 asientos, que deberán se ocupados el próximo 2 de julio.