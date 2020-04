Máximo romperredes de la categoría 2007

No juega como delantero, de hecho, sus funciones son más de creación en la media cancha. Pero el "Pollo" tiene gol y por eso fue el máximo rompe redes de la categoría 2007 en la Liga Municipal Universitaria de Futbol. Jonathan Esaú Barrientos presumió esa privilegiada pierna zurda con 18 goles para conquistar su quinto campeonato de goleo individual.

"Soy bueno para los tiros libres, casi todos los anoto, eso me ha ayudado para ganar mis trofeos aunque también he metido varios goles en jugada ya que llegó de atrás para definir", comenta el chamaco de 13 años de edad.

El futbolista del equipo América Villas está convertido en un "crack" y trata de jugar como su ídolo Guido Rodríguez.

"Lo admiro, me gusta como juega, tiene buen disparo, además nunca se sale de su área, de su estilo", dice.

El pollo trae la camiseta del América Villas bien tatuada ya que ha sido su único equipo.

"Desde bien chiquito empecé a patear el balón y jugábamos las retas en la casa, pero a los 6 años entré al equipo América Villas porque me invitó el papá de un compañero de la escuela y fui aprendiendo muchas cosas", relata el ídolo de la Colonia Satélite.

Jonathan tiene talento y algo más. Jugar futbol es su gran pasión y nadie lo detendrá hasta lograr su sueño.

"La verdad es que yo si quiero ser jugador profesional, mi meta es llegar ahí a Primera División, desde chiquito he anhelado eso y por eso me he esforzado mucho gracias a mis entrenadores y compañeros que me apoyan", expresa.

Hace unos meses participó en un torneo que se disputó en Monterrey, ahí fue visto por los visores de Monarcas Morelia. Esa historia aún no termina pero pase lo que pase él seguirá mostrándose.

"Bueno me pidieron los datos y quedaron de llamarme, no me han llamado y quien sabe si lo vayan a hacer pero yo voy a seguir intentándolo, el futbol es mi pasión", finalizó.