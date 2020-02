Mauricio no quiere hablar de Génesis

El actor Mauricio Islas declaró que prefiere no hablar más acerca del escándalo sexual al que fue vinculado en 2004 en perjuicio de la actriz Génesis Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez "El Puma".

"No tengo nada de qué hablar sobre ese tema. No tengo nada que perdonar ni decir. Se siguen enganchando con algo que pasó hace 15 años", respondió ante los cuestionamientos de la prensa.

"Gracias a Dios estoy aquí. La gente puede pensar muchas cosas, pero lo más importante es que tienes que demostrar con hechos las acciones. Yo estoy feliz y contento, ahí voy", añadió Islas.

Con respecto al libro autobiográfico que este año lanzará a la venta, el protagonista de telenovelas como "El manantial" y "Amor real" explicó que abundará en sus momentos buenos, malos y divertidos, pero también en los de familia.

"Me gusta compartir mis cosas. No soy una persona que me reserve o que me esconda, al contrario. Cuando sale algo, trato de dar la cara y que las cosas queden claras. En general, vamos muy bien, me siento contento con mi carrera y mi profesión, con todo lo que me ha sucedido".

El fallecimiento de su hermana cuando tenía diez años, es uno de los momentos que compartirá con el lector.

"También cuando fui víctima de bullying a la edad de cuatro años. Cuando se separaron mis papás o cuando jugué futbol americano".

Mauricio Islas hablará de la época en que fue actor de Televisa y de cuando se fue a radicar a Miami, Florida. "Las cosas pasan por algo y tampoco le voy a dar la vuelta, hablaré de todos los temas en mi vida", puntualizó.