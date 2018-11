Mauricio Martínez vence por cuarta vez el cáncer

Monterrey, México.

Decir que es vencedor del cáncer de vejiga por cuarta ocasión no es nada fácil, y eso lo sabe el actor Mauricio Martínez, quien después de poner una pausa en su actividad artística por un par de meses, vuelve a la acción este lunes.

"Estoy en remisión. Soy vencedor del cáncer por cuarta ocasión", dijo el regio entrevistado este sábado en Casa Musa A.C.

"Son sorpresas que te manda da la vida, son pruebas, es duro cuando regresa. Se me movió todo y te pega emocionalmente, pero gracias a Dios tengo un soporte bastante fuerte de amigos, de seres queridos, de familia", agregó.

Mauricio se encontraba en plena gira del musical Get on Your Feet producida por Gloria y Emilio Estefan cuando la enfermedad volvió a atacarlo.

"Para eso me vine (a Monterrey), para estar un poquito con los míos, porque la gira es pesada y se vuelve un poco complicado compaginar recuperarte de enfermedad con dar ocho funciones a la semana", explicó.

En la charla, el actor se mostró tranquilo, pero a la vez entusiasmado por esta oportunidad que le da la vida de seguir haciendo lo que más le apasiona.

"Por eso quise descansar un poco y agarrar fuerza".

Será mañana en Nueva Orleans, Luisiana, donde el actor alcance a la producción y después continuar con la gira por la Unión Americana.

"Me siento muy contento de poder estar de vacaciones en mi tierra, pero ya me reintegro este lunes a Get on Your Feet para personificar a mi querido Emilio", dijo el regio.

El regio tiene un doctor que lo atiende en Monterrey, otro en la Ciudad de México y también ha visitado a otros en Estados Unidos.

"Entonces, estoy en buenas manos", afirmó.

En este proceso, Mauricio se ha sentido apapachado por los Estefan, por el apoyo que le han dado, y sobre todo permitirle hacer el receso y volver a trabajar con ellos.

"Ellos han vivido tantas cosas, desde el accidente de Gloria, entonces entienden perfectamente cuando el ser humano necesita pedir tiempo. Son muy empáticos", dijo.

El actor sigue en tratamiento, pero está sumamente agradecido de poder decir que ha vencido al cáncer por cuarta vez.

"Me siento muy afortunado, evidentemente el cuerpo también se cansa de ser fuerte, entonces tienes que agarrar fuerzas, y volver a empezar desde cero.

"Eso implica una inteligencia emocional que no cualquiera. Por eso necesitaba estar acá con mi madre, con mi hermano, con mi familia, llenarme un poquito de Monterrey para poder volver a resurgir".

El actor siente que está en el segundo acto de su vida a los 40 años de edad y 20 de carrera artística.

Mauricio estuvo en Casa Musa A.C. de Hernán Galindo, compartiendo a varios alumnos un Master Class de Teatro Musical.

"Quise que fuera una clase muy íntima, limitada, para poder darle todo el tiempo que se requiere a estos chicos y poder compartir un poquito lo que he aprendido a lo largo de mi carrera, desde que me fui a estudiar a los 18 años a Nueva York", indicó.