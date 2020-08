Mauricio Martínez justifica su ira en la depresión

CIUDAD DE MÉXICO

La disculpa pública llega después de que el pasado viernes el intérprete respondiera a un tuit de la activista Renata Turrent, donde ella hablaba sobre la prohibición del aborto.

En el mensaje, Mauricio Martínez escribió "¿Hace cuánto que no coges?", respuesta que lo llevó a ser criticado y convertirse en trending topic.

A través de un hilo de Twitter es que el actor y cantante dio una explicación:

"Ofrezco una disculpa pública a quien haya ofendido el viernes por la noche con una serie de tuits muy desafortunados. Si toma, no tuiteé. Soy adulto. Se me cruzaron los cables. Me excedí. Me equivoqué. Lo acepto y me hago responsable y no fue 'chacoteo'. Estoy muy irritable", comentó el actor la tarde de este domingo.

El actor además aseguró que no busca comprensión ni empatía y sentenció que seguramente seguirá recibiendo ataques en lo que llamó "el mundo tóxico de Twitter".

"Yo le entré y si me llevo me aguanto", escribió.

Además Mauricio Martínez tachó de radicales a muchas de las mujeres "simpatizantes de la 4T", quienes piensan que buscan que se le censure y linche públicamente.

"Dicho esto, creo importante mencionar que existe una línea muy delgada entre lo que puede ser violencia de género y el abuso de victimización del que muchas simpatizantes de la 4T hacen uso por el simple hecho de ser mujeres. En mi experiencia, la mayoría no buscan diálogo", señaló.