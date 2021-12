Mauricio Islas participó en MasterChef Celebrity

"Yo empecé a cocinar por ellos, por convivir con mis hijos, empecé así en la pandemia y todo fue por ellos, yo por eso estaba un poquito desconectado (en el reality), pero el tema del convivio de la cocinada nos cambió mucho, ya llegó para quedarse, que nos ayudemos todos a nivel emocional", dijo.

DISFRUTÓ SU ESTANCIA

El histrión salió de la emisión el viernes pasado y, aunque no creía que iba a llegar tan lejos, disfrutó todos los momentos que pasó a lado de sus compañeros y los jueces.

"Yo ya estaba muy cansado, porque nosotros los programas ya estábamos grabando diario, por el Covid ya grabábamos diario, entre el cansancio, haciendo obra de teatro, no es justificación, pero el tiempo y las horas, yo ya andaba cansado, en los últimos programas yo nada más no le atinaba.

"Eso me frustró, yo soy muy competitivo conmigo, trataba de no repetir productos, salirme de lo que podría venir haciendo y a veces las cosas salen, a veces no, en el último programa intenté hacer otras cosas, pero al final una de mis salsas salió muy picosa", indicó.

Y justo dentro de MasterChef Celebrity, a Islas se le conoció como el más bueno para hacer salsas, por lo que en un futuro piensa hasta sacar su línea de este delicioso producto.

"Yo soy muy emprendedor, imaginativo, el restaurante que tengo es de sushi, yo soy más de la parte de administración y lo he platicado, lo de las salsas, tengo un amigo chef y platicando con él le dije que pasaría si hiciéramos la salsa de Mau, de frutos rojos, la salsa incomible", finalizó.

"Con mi edad y mi tiempo no nos gusta salirnos de nuestra zona de confort y acá fue arriesgarme a eso y exponerme, sentirme vulnerable, me dejé llevar, y el resultado fue lo que la gente vio, conocen a ahora más a Mauricio".