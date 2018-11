Mauricio Hoyos quiere salvar a tiburones de la extinción

Con el propósito de salvar a los tiburones blancos de la extinción, el doctor Mauricio Hoyos ha dedicado toda su vida al estudio de esta especie marina y con su documental "El gran tiburón blanco" desea mostrar lo majestosos que son.

"Quiero que le den una segunda oportunidad a los tiburones y que cambien su idea de son máquinas asesinas insaciables y que realmente los vean como lo que son: un animal majestuoso que lleva 11 millones de años sobre el planeta y que tienen un rol súper específico que es mantener en control a las poblaciones de sus presas", dijo Mauricio Hoyos en entrevista con Notimex.

El doctor comentó que su fascinación por los tiburones comenzó cuando vio la película estadunidense "Tiburón", y al ver que aterrorizó a la audiencia, él sintió que algo no estaba bien, ya que tal estigmatización de asesinos se salía de la realidad, así que decidió investigar más para probar lo contrario.

"Es uno de los animales más estigmatizados que existen y entonces yo pensé que hay que darles una segunda oportunidad, cuando yo era pequeño, no había mucha información, entonces yo empecé a investigar más a los tiburones", comentó.

Sin embargo antes de tener la oportunidad de nadar con ellos, sufrió cuando los tiburones que podía conocer estaban muertos, "entonces es horrible cuando quieres a un animal y cuando los conoces están muertos, aprendí muchísimo de anatomía, fisiología y otras cosas, pero lo que yo quería era conocer al verdadero tiburón blanco", recordó.

Pero la gran sorpresa surgió cuando al investigar descubrió que en México existe un lugar al que migra el tiburón blanco, la Isla Guadalupe, ubicada en el océano Pacifico, "nunca me imaginé, que en mi propio país iba a poder realizar esta investigación, yo pensé que me tenía que ir a otra parte del mundo, pero en México tenemos el mejor lugar del mundo", expresó el investigador.

Es por esta razón que investigadores de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Estados Unidos viajan a la Isla para estudiar al tiburón blanco, "todos coinciden que este es el mejor lugar para conocerlos, el número de tiburones que puedes ver en un día es de 33 y aparte es la única población que está alejada de la costa", indicó Mauricio.

De acuerdo con Mauricio Hoyos, en México tenemos 104 especies de tiburones y de las 500 que existen, únicamente están protegidas tres, por lo cual aseveró que hace falta mucho por hacer para la protección de esta especie, que es vital para el equilibrio del ecosistema, por lo tanto desea generar la mayor información posible para que los gobiernos y la población conozca a la especia y se hagan planes de protección.

"Siento que estamos haciendo bien las cosas, se ha hecho con el tiburón ballena, con las mantas gigantes y ahorita con el tiburón blanco hay marcados 162 que están regresando año tras año a la Isla Guadalupe, además estamos viendo tiburones jóvenes, lo cual indica que la población está incrementándose, pero aún falta un gran camino por recorrer", comentó.

Asimismo indicó que se está trabajando con otros investigadores de varios países, porque los tiburones son altamente migratorios y no sirve de nada que se protejan en naciones aisladas, "es importante hacer alianzas con estos países, para tratar de determinar sus rutas, sus migraciones y tratar de defenderlos de manera internacional" explicó.

También comentó que su documental "El gran tiburón blanco", fue un sueño hecho realidad, sin embargo hubo muchas dificultades y retos para hacerlo.

"El reto estuvo desde el principio, porque Isla Guadalupe, es la más alejada de todo México, para mí logísticamente es la que más me ha ocasionado pesadillas, porque es de llevarte alimento, combustible, agua, todo lo que te puedas imaginar para permanecer ahí cerca de dos o tres meses".

"Las personas que fueron a hacer el documental, no sabían a lo que se enfrenaban, se descompuso un barco, se nos cayó una cámara al agua, pasaron miles de cosas que no teníamos previstas y bajar al lugar es complicadísimo, puede haber accidentes", añadió.

Finalmente, expresó lo feliz que se siente, "me siento muy orgulloso porque muchos mexicanos no saben lo que tenemos en México y no solo es el tiburón blanco, tenemos muchas especies de tiburones y muchos lugares para verlos".