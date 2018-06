Mauricio castillo no se visualiza de nuevo con Adal Ramones

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante más de una década Adal Ramones y Mauricio Castillo trabajaron de la mano en "Otro Rollo", programa que hizo despegar la carrera de ambos personajes, sin embargo es Castillo quien afirma que sería imposible volver a trabajar con Ramones.

Castillo, quien desde hace unos años se desempeña como director de escena de algunos programas de concursos de Las Estrellas como "Al final... todo queda en familia" y "Me caigo de risa", asegura que pese a que en algún momento la mancuerna que formó con Ramones fue exitosa, hoy eso es parte de su pasado.

"Adal y yo hoy día hacemos conceptualmente cosas distintas, eso ("Otro Rollo") ya lo hicimos y para mí eso ya ha quedado atrás, fue muy bueno, buenísimo, pero ya es parte del pasado", detalló Castillo a EL UNIVERSAL.

Para Mauricio esta decisión no tiene nada que ver con que actualmente su ex compañero forme parte de Azteca, que es competencia de Televisa, para él tiene que ver con que sus caminos se han separado y no cree que vuelva a hacer algo nunca con Adal.

"Es muy improbable, te diría imposible hacer algo juntos, está fuera de la ecuación, no sólo pertenecemos a empresas distintas, yo hoy no me veo haciendo absolutamente nada con él, tenemos caminos totalmente distintos, así que no creo que nos vean juntos próximamente en tv ni en nada", añadió.