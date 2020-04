David Flores es un matón del área, un delantero que todo equipo desearía tener entre sus filas. Con la camiseta del Atlas Reynosa ha perforado las redes enemigas hasta cansarse, por eso puede presumir 14 títulos de goleo individual en la Liga Municipal Universitaria de Futbol (LIMUFUT). Con 8 tantos es el actual campeón de goleo de la categoría 2006 y va por más. David brilla con luz propia pero muestra humildad y reconoce que sus goles han sido producto del trabajo de todos sus compañeros en la cancha.

"Es un honor que me vean así como un gran delantero, yo le he echado muchas ganas para estar en ese lugar pero gracias a mi equipo he logrado todos estos resultados individuales", afirma el atacante.

- ¿Qué tipo de delantero eres?

"Soy un delantero nato, termino las jugadas de mi equipo, le pego bien con las dos piernas y buen remate de cabeza, también puedo crearme mis propios espacios", comenta.

Los rivales ya lo conocen y cada vez lo marcan con más fuerza pero hasta el momento no han podido frenarlo.

"En la liga hay muy buenos defensas, pero yo sigo metiendo goles, cada torneo mi meta es ser campeón de goleo pero sobre todo ayudar a mi equipo", indica el jugador rojinegro.

A sus 14 años de edad el sueño de ser futbolista profesional comienza a estar más cerca pero a la vez más lejos y sabe que todo dependerá de él.

"Yo quiero ser futbolista y les estoy echando muchas ganas, se que todavía me falta mucho por hacer pero estoy seguro de que voy a llegar lejos con disciplina y buena actitud, este sueño lo anhelo mucho y estoy dispuesto a dejar muchas cosas, mi casa y mi familia", explica el "crack" de la Colonia Misión Santa Fé.

David ha participado en visorias de equipos como América y Tigres, no fue elegido pero asegura que lo seguirá intentando.

La principal cualidad de este joven futbolista está en su mentalidad ganadora, algo que ha aprendido de su gran ídolo, Cristiano Ronaldo.

"Además de su calidad, me gusta mucho su actitud, él levanta al equipo en todos los partidos y siempre mete goles decisivos, nunca se esconde, es protagonista", asegura.

David Flores recuerda que tenía 6 años cuando pateó la pelota por primera vez y desde entonces se enamoró del futbol. El apoyo de sus papás ha sido clave para que hoy en día sea considerado como uno de los mejores delanteros juveniles que existen en el futbol amateur de esta frontera.