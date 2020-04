Matiza Coparmex lo de no contribuir; si pagarán impuestos

En ningún momento promoveríamos el no pago de impuestos, no obstante sí promoveríamos los recursos que puedan existir en materia fiscal para solicitar condonación, reducción.¨ Sandra Guardiola Sanz, presidente de Coparmex Zona Noreste en Tamaulipas

Luego de que Fecanaco anunciara que no van a pagar impuestos al Gobierno Federal, la Coparmex Tamaulipas y Reynosa aclaran que están unidas al clamor generalizado que se hace de falta de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, pero que sí van a pagar impuestos, solo piden un estrategia que les permita seguir operando y cumplir con las obligaciones fiscales.

Como parte de una protesta ante falta de apoyos y garantías para enfrentar la crisis económica, se anunció la suspensión aplica a los pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuotas al Instituto Mexicano del Seguro del Seguro Social (IMSS), los pagos al Infonavit, así como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE, también al Impuesto sobre Nómina (ISN) del gobierno estatal, el Impuesto Predial y de Derechos al municipio.

En videoconferencia, Sandra Guardiola Sanz, presidente de Coparmex Zona Noreste en Tamaulipas y Sandra Valentina López Hernández, presidente de Coparmex Reynosa, comentaron a El Mañana, que la ley fiscal señala que ante una contingencia se deben tomar medidas de condonación como ya ha ocurrido en otros momentos "y esta es la mayor que hemos tenido como contingencia de salud y desde un principio no se le dio ese tratamiento", señalan.

"En la Coparmex siempre nos apegamos al estado de derecho, en ningún momento promoveríamos el no pago de impuestos, no obstante sí promoveríamos los recursos que puedan existir en materia fiscal para solicitar condonación, reducción y en este caso con una solicitud de una prórroga la cual no se dio, entendemos que estas expresiones que se han hecho de no pagar los impuestos por comerciantes sea a favor de hacer un cambio en el gobierno federal, mas no creemos que sea lo más adecuado dejar de pagar impuestos porque también tiene repercusiones para todos", agregan.

Definitivamente dejar de pagar los impuestos no es la vía, en Coparmex estamos optando por seguir empujando para que tengamos repuestas de las ayudas solicitadas.¨ Sandra Valentina López Hernández, presidente de Coparmex Reynosa

UN RESPIRO

Faltan medidas emergentes...

El agobio de los negocios es que ven reducida su liquidez en corto plazo, por lo que coinciden con todos de que se requieren medias emergentes para dar un respiro a las empresas, inclusive sin condonación, pero un plazo para poder salir con lo más urgente, que es atender la generación de empleo.

"No sabemos cuándo se estará en condiciones de abrir las puertas, los especialistas señalan que el 35 por ciento ya no van a poder seguir operando, nos sorprende que el presidente no haya tomado una medida que es de sentido común, ojalá que la petición reconsidere esto, hay toda una serie de propuestas", recalcó López Hernández.

Comentó que todos están haciendo un esfuerzo intensivo para cumple con todas las responsabilidades y que subsistan las pequeñas, medianas y grandes empresas.