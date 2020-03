Matisse se baña de oro y platino; celebra empoderamiento femenino

Melissa, Román y Pablo, conforman el grupo Matisse, quienes la noche del martes recibieron Disco de Platino + Oro por el tema "Eres tú" y Disco de Oro por "Primer Avión".

"Matisse triplicó el número de descargas mensuales en Spotify, hoy tenemos 4.3 millones, el triple, eso significa que están llegando a la gente", dijo Roberto López, vicepresidente de Sony Music, en conferencia de prensa, antes de entregarles los reconocimientos.

El grupo se reunió con la prensa para hablar de su nuevo sencillo "Imposible amor", en colaboración con el rapero Guaynaa.

Este tema, según los músicos habla del empoderamiento de la mujer, algo que para ellos es obvio, lógico y de educación.

"En 'Imposible amor' empoderamos a la mujer, porque cuando ella dice no, es no y así debe ser, igual cuando dice sí, pero eso es algo que para nosotros es obvio, no es que hayamos escrito está canción por el movimiento que existe actualmente, no, la hicimos está hace año y medio y fue así porque eso lo traemos por educación", expresó Román.

En cuanto a la mancuerna que en esta ocasión hicieron con el rapero Guaynaa, fue Román quien describió cómo fue el trabajo.

"Tratamos de ser muy fieles a lo que hacemos sin ser pretenciosos, no nos vamos con la corriente, tomamos lo que nos gusta y guardamos nuestra esencia.

Este tema lleva nuestra forma de escribir, de cantar y hasta de producir, tiene el sello de Matisse, eso nos hace sentir muy orgullosos", aseguró Román.

"Creo que tanto Guaynaa como nosotros caminamos hacia el centro, creando un tema rítmico, no tan meloso y mucho menos duro y está funcionando", intervino Melissa.

Por su parte Pablo Preciado se dio tiempo para hablar del tema "Tiburones", que hizo en colaboración con Ricky Martin.

"Es un sueño porque me dedico a hacer canciones y tuve la oportunidad de conocer a Ricky Martin y verlo en su casa, en Los Angeles, estuve dos días con él, iba muy nervioso y resultó ser más buena onda que mi papás.

Esta canción que hice hace mucho tiempo y que la haya sacado Ricky en una época donde lo tempo rige, habla de un hombre que no sigue corrientes, sino sensibilidades, le gustó mucho, tiene un sentido de equidad, de libertad, de pelear por tus ideales, por eso es de los artistas más importantes del mundo y para mí es un orgullo decir que me grabó un tema", concluyó Pablo Preciado.