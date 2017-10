Matías Almeyda pide no contaminar a Macías

"Estoy contento por los jóvenes que están dentro de este proyecto y vienen aprendiendo más allá del momento y también contento por Macías, que ha hecho dos la dos goles", compartió el pastor de las Chivas.



Macías ya había anotado en la Copa MX, ante Ciudad Juárez, y desde esa ocasión Almeyda había pedido no agobiarle con cámaras y reflectores.



"Macías tiene un gran futuro, pero creo que entre todos le tenemos que ayudar para que vaya con tranquilidad y yo voy a ser el primero, en donde vea algo extraño de Macías, lo bajaré a su División, porque dos goles son pocos para un futbolista", insistió Almeyda.



"Hoy tiene 18 años y si entre todos lo contaminamos, lo vamos a perder, entonces hay que ayudar a un futbolista mexicano a que mantenga los pies sobre la tierra".



¿Adiós Cota?



Rodolfo Cota recuperó anoche su posición de pieza vital de Chivas con dos buenos lances, pero quizá jugó su penúltimo juego de Liga como titular del Rebaño.



Sin embargo, el Pelado reconoció que después de diciembre será casi imposible retenerle en el equipo.



"En principio, se necesita muchísimo dinero, porque están pidiendo 8 millones de dólares por un portero, entonces, ni en Europa se paga esa cifra, y el Club no está para pagarla tampoco", dijo el técnico sobre el portero que está opcionado por el Pachuca para el Rebaño.



"Nosotros lo queremos a 'Rodo' como sea, pero somos conscientes que no le podemos mentir ni a él ni a la gente, de que en esa cifra va a ser imposible".



Cota jugaría ante el Atlas, en la jornada 16, su último partido como rojiblanco en la Liga.



"Hoy no estamos en condiciones de ponernos a ir a pelear por un jugador, en el buen sentido, hoy la mente está puesta acá, en la Copa y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos en el torneo y no distraernos en nada", insistió.