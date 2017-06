Matías Almeyda: '' No creo en los ídolos ''

"Yo realmente no creo en ídolos, yo tengo una teoría y no existen los ídolos para mi, porque no sé qué es un ídolo. Por ahí podés tener un referente, yo los tuve como jugador y por ahí es difícil encontrar la palabra 'ídolo'", opinó el "Pelado" en una entrevista para el programa "No todo pasa" de TyC Sports.

"Lo que es la idolatría te hace por ahí perder la realidad de lo que es un ser humano. Yo lo analizo un poquito más profundo, pero la gente obviamente que tiene ídolos, pero yo particularmente no".



Almeyda sólo dirigió en su país al River Plate y al Banfield, logrando en ambos ascenderlos de la División B al Máximo Circuito. Con las Chivas logró su primer título de Liga en Primera División.



¿Y no crees que hoy para la gente en Chivas serás ídolo?



"Sí, pero tampoco me lo creí nunca, porque mientras ganas y vas con esa bandera de la idolatría todos te aplauden, todos te saludan y cuando las cosas van mal, el mismo que te aplaudió y del que eras ídolo te putea, entonces (los ídolos) no existen", insistió Almeyda.



El estratega rojiblanco consideró que los medios de comunicación colaboran con la afición en generar ídolos en algunos futbolistas.



"Por ahí ustedes a veces engrandecen a un jugador y desde ese lugar lo hacen ídolo porque tiene mejor llegada, mejor respuesta o un cariño especial y no nos olvidemos que en medio de todo eso está la comunicación y el cómo llega esa comunicación al otro sector", explicó el estratega.



"Muchas veces agrandamos mucho a uno que no merece, otras veces se minimiza a unos que realmente se merecen ser agrandados, entonces yo desde adentro y con los años que llevo en el futbol no creo en eso, porque todos pisamos el mismo suelo".



Le incomodan las cámaras



La imagen de entrenador convincente para sus dirigidos que hoy ya conocen los seguidores de Chivas, es gracias a que en la transmisión de Chivas TV, aparece Almeyda en su charla final antes de salir a la cancha.



Sin embargo, el "Pelado" reconoció que no le fue sencillo el poder trabajar con sus dirigidos sin la privacidad que en cualquier otro equipo se tiene.



"Hay un tema ahí. Chivas tiene un canal propio (ChivasTV) y se está haciendo una película de Chivas y una de las cosas que tuve que hablar y que tuve aceptar digamos bien, porque para mi era difícil trabajar dando una charla con cámaras, con micrófonos, pero también era una manera de demostrar lo que se vive de adentro", reconoció.



"Luego hay algo natural, yo como entrenador arranqué en River y empecé a entrenar al mes a mis propios compañeros, entonces fue todo muy rápido, después hay una evolución del ser humano porque desea ser mejor y creo que yo entro en esa parte de querer ser un mejor entrenador día a día".