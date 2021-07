Matías Alustiza no estaría ante Lobos

"No está. La primera semana no entrenó ni un día y esta semana tampoco, tiene dolor en la pierna derecha", y aunque ha realizado trabajo de recuperación "en la cancha no ha estado, es jueves y entonces no lo tengo contemplado”, comentó.

Pese a la ausencia de uno de sus hombres más peligrosos a la ofensiva, el "Chelís" puntualizó que en el equipo no hay nadie indispensable y quien ocupe su lugar lo hará de la mejor manera posible.

"Aquí gracias a Dios nadie es indispensable, todos son muy necesarios y alguno de sus compañeros tampoco ha estado participando en algún partido y se ha tapado, la fortaleza de este equipo es el grupo, no la individualidad".

Para este encuentro de la jornada 12 del Clausura 2019 de la Liga MX que se realizará el domingo a las 16:00 horas en el estadio Universitario BUAP, el estratega comentó que el objetivo es el triunfo, el cual lograrán si juegan "un poco mejor que ante Pumas".