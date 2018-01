Matías Almeyda: 'Soy un soñador'

"Cada que pasa algo, tengo la suerte de tener propuestas, que tanto Jorge (Vergara) como José Luis (Higuera) las saben, porque yo siempre se las comparto", comentó el argentino, en una entrevista con CANCHA, el 2 de enero.



"Y no para sacar provecho, sino por una cuestión de seriedad en agradecimiento a quienes me quieren contratar y respeto a la gente que me tiene contratado".



El DT de las Chivas admitió que, aun cuando se concentra en el proyecto del club y su contrato finaliza en 2021, una cláusula lo libera para ser seleccionador de cualquier país a partir de junio de este año.



"Nosotros firmamos un contrato que en 2018 yo podría salir para Selecciones, eso lo puse en contrato, pero eso no me priva de estar concentrado todos los días acá (en las Chivas).

Estoy feliz: Chivas, de verdad, me ha entrado en el corazón y tenemos la obligación de ser competitivos en estos dos torneos, entonces, no me puedo relajar pensando en qué va a pasar, porque eso en realidad nunca se sabe.



"En principio yo soy un soñador y he soñado con los dos torneos que vamos a jugar (Liga y Concacaf)", dijo.



Sin embargo, el "Pelado" está firme en su sueño de dirigir en un Mundial.

"Me gustan siempre los desafíos, quiero crecer, obviamente, aunque también lo puedo seguir haciendo en Chivas, no significa que esté limitado. Todos los días voy aprendiendo, estudiando cosas para ser cada vez más completo como entrenador, pero bueno, también me gustan los desafíos y veremos".



¿Sientes que eres candidato para dirigir a Argentina?

"Hay muchos entrenadores buenos. Para mí las contrataciones dependen mucho del proyecto que presente un entrenador y del estilo de juego que quiera o tenga una Selección o un club, porque contratar por el nombre nada más, habría que ver.

"Sería el peor error el contratar a alguien por el nombre o por su trayectoria; lo primero que se debe contratar es el proyecto, el perfil. El decir: 'A tantos años pretendo lograr esto'. Cuando llegué a Chivas, en la presentación, dije que venía a ganar, y bueno, lo cumplí".



Además de México y Argentina, ¿te ha contactado alguna otra Selección?

"Sí. En la eliminatoria pasada (Brasil 2014) fui entrenador de Ecuador por una noche. Había llegado a un acuerdo, pero a la mañana siguiente me llamó Luis Chiriboga, el de la Federación Ecuatoriana, y me dijo que no, que porque el Presidente de la nación le llamó para decirle que había elegido a otro entrenador, (Gustavo) Quinteros. Por algo pasan las cosas".



¿Después del Mundial y si tuvieras que elegir, por cuál te irías: Argentina o México?

"No me gustaría hablar de eso porque los dos entrenadores podrían seguir, no se sabe, pero mis compañeros ya saben y algún día lo sabrán (ustedes). Sería una sorpresa grande".



Matías Almeyda

DT de las Chivas

"Lo más lindo para mí y un sueño fue el ganar cosas en los clubes y algún día poder tener la chance de dirigir en un Mundial. Creo que cualquier entrenador desea eso".



'No sólo es patear la pelota'



Hay muchas que Matías Almeyda y sus colaboradores se han encargado de fomentar o cambiar en la cultura de los futbolistas del Guadalajara.



"En el 2017 jugaron 13 jóvenes en la Primera División. Creo que en el 2011 pasó algo parecido (con José Luis Real) y nada más, los demás años, no", destacó.



Almeyda tiene como norma para los jugadores de toda la estructura combinar el futbol con la escuela.



"Además, el privilegio de decir que tenemos 47 jugadores que van a la universidad tendría que ser para México un golpe positivo muy grande", agregó.



"No sólo es patear una pelota, hay una formación y un respeto a la familia, al ser humano. No sólo que sea una máquina de patear balones, sino que se vaya preparando para que cuando le hagan una entrevista hable bien ante la prensa, pueda razonar y también tenga otra profesión. Eso es más profundo y lo que me ha hecho engancharme tanto con Chivas".



Esa filosofía que se propaga en la organización debe ser asumida también por los estelares del primer equipo.



"Es tiempo de eso y seguramente los más jóvenes marcarán una diferencia respecto a todo esto. Por ejemplo, hoy en día Lalo (López) va a la universidad y el 'Gallito' Vázquez iba a la universidad, con 29 años. Logramos muchas cosas importantes.



"Cuando no está en actividad Educare, hay talleres en Verde Valle con los psicólogos. Se está encima del jugador para que no caiga en esos momentos de debilidad que tiene el ser humano y más que es un poco irreal el mundo del futbolista, prepararlos para lo bueno y para lo malo".