Matías Almeyda quiere a Benjamín Galindo en Chivas

Matías Almeyda no quiere un director deportivo, solamente quiere a alguien que le ayude aunque no ha quedado claro a qué. Almeyda hace una petición directa al dueño del equipo: Quiere a Benjamín Galindo en su equipo de trabajo.

“La idea era tener a Benjamín, una persona que jugó acá, fue entrenador, conoce Chivas por dentro y por fuera”, comentó el entrenador de las Chivas.



Almeyda no quiere un jefe, no busca a alguien que esté por encima de él en el organigrama y por ello pone en la mesa una vez más lo que, según su perspectiva, necesita.

“Fui claro cuando hablé que director deportivo no necesitamos, y sí a alguien que me ayude, pero no con el título de director deportivo”.