Matías Almeyda busca dirigir la selección de Argentina

El ex técnico del Guadalajara reveló que, aunque su nombre es mencionado para dirigir a México, él estaría dispuesto a dialogar con la AFA para saber qué proyecto tiene para la Albiceleste, tras el fracaso en Rusia 2018.



"Yo digo que las cosas se tienen que dar de una manera natural, por lo menos como he vivido yo siempre. Nunca he programado nada, porque nunca se sabe qué puede llegar a pasar", dijo Almeyda, para Fox Sports Argentina.



"Las cosas llegan en el momento que deben llegar y uno debe estar preparado para diferentes circunstancias. Tenemos jugadores, somos potencia mundial, pero se requiere un proyecto serio y a largo plazo".



Aunque su experiencia se limita a clubes, Almeyda dijo entender muy bien lo que sería organizar su proyecto en una Selección.



"Ser seleccionador, que por ahora yo nunca lo fui, digo que debe tener un tiempo de trabajo diferente, que de hecho lo tiene, porque el tiempo de trabajar con los jugadores es corto, entonces, es tener un análisis, radiografía de cada rival, estar en contacto con entrenadores de otros equipos que tienen jugadores que están con la Selección. Hay que moverse, trabajar, viajar. Tener muy clara la idea", agregó.



¿Y estarías dispuesto a venir así como está AFA?



"Para eso están las reuniones previas cuando uno es contratado. Está el diálogo en el cual nos podemos llegar a comunicar, con lo bueno y lo malo que vamos viendo de un lado y del otro".



Desde el domingo Almeyda ha tenido apariciones en medios mexicanos, que le candidatean como sucesor de Juan Carlos Osorio, pero ayer también lo hizo en su país ante la eventual salida de Sampaoli.