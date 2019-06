Mataron a nuestra Gobernadora: PAN

Ciudad de México.

En el epílogo de las elecciones de Gobernador de Puebla, Marko Cortés -dirigente nacional del PAN- aseguró que tanto la exgobernadora Martha Érika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle -que murieron en la caída del helicóptero en que viajaban el 24 de diciembre- fueron asesinados.

"La operación de coacción de compra de voto, de intimidación de Morena en las zonas urbanas, no funcionó. (...) Hay que recordar en Puebla no solamente mataron a nuestra Gobernadora y a nuestro coordinador parlamentario en un asunto que aún no ha sido aclarado por el Gobierno", sostuvo el dirigente nacional.