Matar la mayor cantidad de mexicanos, el objetivo

El Paso, Texas.

Agencia Universal

Patrick Wood Crusius, autor del tiroteo del sábado en El Paso, Texas, quería disparar a tantos mexicanos como fuera posible, reveló la cadena ABC News citando a dos funcionarios de procuración de justicia.

Las autoridades se negaron a detallar qué información está brindado el detenido. El jefe policial de El Paso, Greg Allen, se limitó a decir en conferencia de prensa que Crusius "se mostró muy comunicativo. Básicamente no se guardó nada. Se le hicieron preguntas particulares y respondió como necesitábamos que respondiera".

El sábado se reveló la existencia de un manifiesto atribuido a Crusius en el que señala la "invasión de hispanos" como razón para perpetrar su ataque en el Walmart cercano al centro comercial Cielo Vista, que dejó un saldo de 20 muertos, entre ellos tres mexicanos, y 26 heridos, de los cuales, 9 son connacionales.

Más de 80% de la población de El Paso es hispana o latina, de acuerdo con el Censo estadounidense.

¿Crimen de odio?



Las autoridades de El Paso, Texas, investigan la posibilidad de que la motivación detrás del tiroteo que este sábado dejó al menos 20 muertos y 26 heridos haya sido el odio.

Greg Allen, jefe de la policía de El Paso, dijo que se sospecha "un posible vínculo con un crimen de odio". Las autoridades reconocieron que están revisando un manifiesto atribuido al sospechoso, identificado como Patrick Crusius, "lleno de odio, de racismo", según se dijo en la conferencia a los medios, ayer por la tarde.

Por la noche se informó que el Buró Federal de Investigaciones abrió una pesquisa por posible "terrorismo doméstico".

Los oficiales revisan si el manifiesto lo escribió el atacante; en redes sociales se difundió el supuesto documento, al que aludieron diversos medios en Estados Unidos. En el texto titulado "La Verdad Inconveniente", el autor dijo respaldar al tirador de Christ- church, Nueva Zelanda, que el 15 de marzo mató a 51 personas en dos mezquitas, antes de ser arrestado. Además, el autor denuncia lo que llama una "invasión hispana en Texas", que menciona como razón para su ataque.

El manifiesto fue subido al foro online extremista 8chan, un sitio que suelen usar tiradores masivos para dejar ahí sus testimonios sobre lo que van a hacer. El documento fue subido antes del tiroteo y, de acuerdo con la televisora NBC, las autoridades lo descubrieron antes de que ocurriera la masacre, pero no lograron identificar la identidad del autor o el blanco potencial a tiempo.

En dicho manifiesto, el autor acusó que antes EU había sido "invadido" por europeos sin que se prestara demasiada atención, por lo que consideró que era momento de actuar. Aunque expresó su apoyo al presidente Donald Trump, aseguró que su ideología data de varios años atrás. "Mis opiniones sobre la automatización, la migración y el resto preceden a Trump y a su campaña para presidente. Pongo esto porque algunos culparán al presidente o a ciertos candidatos presidenciales por el ataque. No es el caso. Sé que algunos medios me llamarán, de todos modos, supremacista blanco y culparán a la retórica de Trump. Los medios son infames por sus fake news".

El escrito se presenta como un modelo de bajo costo y que requiere baja preparación para emprender ataques mortales. El autor dijo esperar que sus acciones se conviertan en parte de una guerra ideológica mucho más grande.

Sobre su destino, el escritor dice: "Mi muerte es probablemente inevitable. Si no me mata la policía, probablemente me matará uno de los invasores. Una captura, en este caso, es mucho peor que morir durante el tiroteo, porque recibiré la pena de muerte de todos modos". Sin embargo, el autor del ataque de ayer se entregó a las autoridades.

En una cuenta de Twitter a nombre de Patrick Crusius, @outsider609, que ya fue cerrada, había tuits de 2017 elogiando el muro como la "mejor manera" en la que Trump "ha trabajado para asegurar a nuestro país".

INVESTIGAN. Dos agentes del FBI levantan evidencias cercas del lugar donde ocurrió la masacre.

MULTIASESINO. Patrick Wood Crusius, autor del tiroteo del sábado en El Paso, Texas.