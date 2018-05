MATANZA EN SECUNDARIA. Estudiante de 17 años mata a 10 en Santa Fe

Santa Fe, Tx. - Un joven de 17 años llegó con una escopeta y un revólver a una secundaria en la zona metropolitana de Houston, y mató a tiros a 10 personas, en su mayoría alumnos, informaron autoridades.

Es la matanza más numerosa en Estados Unidos desde la ocurrida en Florida que propició que adolescentes emprendieran una campaña a favor del control de las armas.

El presunto agresor, que fue detenido, llevaba además artefactos explosivos, incluida una bomba incendiaria, que fueron encontrados en la escuela y los alrededores, dijo el gobernador Greg Abbott, que describió lo sucedido como "uno de los ataques más atroces que hayamos conocido en la historia de las escuelas en Texas".

La policía no dijo de momento cuál fue el motivo de la masacre. Según el gobernador, el atacante intentó suicidarse pero se rindió y dijo a la policía que no tuvo valor para quitarse la vida.

La nueva masacre seguramente reavivará la polémica nacional sobre el control de armas, y se registró menos de tres meses después de la que dejó 17 muertos en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida.

"Están ocurriendo en todas partes. Siempre presentí que terminaría pasando aquí también", afirmó la alumna Paige Curry, de la secundaria Santa Fe, a la televisora KTRK de Houston. "No lo sé. No me sorprendió. Estaba muy asustada".

Otras 10 personas resultaron heridas en la escuela en la ciudad de Santa Fe, de unos 13.000 habitantes, a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste de Houston. Entre los heridos había un policía escolar que fue el primero en confrontar al agresor y resultó herido de bala en un brazo.

Michael Farina, de 17 años, dijo que estaba en otro lugar de la escuela cuando comenzaron los tiros y pensó que se trataba de un simulacro de incendio. Estaba sosteniendo una puerta abierta para alumnos en sillas de ruedas cuando un director vino corriendo, gritando a todos que huyeran. Otro maestro gritó: "Esto es real".

Los estudiantes fueron llevados a un lugar detrás de una concesionaria de autos al otro lado de la calle. Algunos, pensando que todavía no estaban a salvo, se saltaron una cerca atrás del establecimiento para huir más lejos, dijo Farina.

"Pensé hacer lo mismo", agregó.

El agresor fue identificado como Dimitrios Pagourtzis, de 17 años. Una mujer que respondió el teléfono en un número asociado con la familia Pagourtzis se negó a hablar con la AP.

"Por ahora dennos nuestro tiempo, gracias", afirmó.

Pagourtzis juega en el equipo de fútbol de la secundaria Santa Fe y es miembro de un grupo de danza de una Iglesia ortodoxa griega local. Las personas que lo conocen lo describieron como un chico tranquilo y sencillo, un ávido jugador de juegos de video que de manera rutinaria iba a clases con gabardina negra y botas negras.

El detenido disparó con una escopeta y un revolver .38 de su padre, que poseía ambas armas legalmente, declaró Abbott. Se desconoce si el padre estaba enterado de que su hijo se las había llevado.

Una o dos personas de interés eran entrevistadas sobre lo sucedido, afirmó el gobernador.

Mientras diversos canales noticiosos transmitían en vivo, algunos sobrevivientes de la matanza de Florida del 14 de febrero expresaron en las redes sociales su pesar e indignación por lo sucedido.

"Siento mucho pesar por los estudiantes de la secundaria Santa Fe. Es un sentimiento demasiado conocido que nadie debería vivir. Me apena mucho que esta epidemia los haya alcanzado, Parkland está con ustedes ahora y siempre", dijo en un tuit Jaclyn Corin, alumna de la secundaria Marjory Stoneman Douglas.

También tuvo palabras para el presidente Donald Trump: "Nuestros niños están siendo asesinados y usted está tratando esto como un juego. Es el 22do tiroteo en una escuela en lo que va del año. Haga algo".

ATACANTE. Dimitrios Pagourtzis de 17 años, fue detenido y enfrenta cargos de homicidio que se castiga con la pena capital.

ESCENA. Decenas de policías de distintas corporaciones llegaron al lugar de la masacre.

LLANTO. Momentos de dolor vivieron los familiares que se congregaron en la escuela.

VISTAZO A TIROTEOS ESCOLARES

>Un adolescente mató ayer a tiros a 10 personas e hirió a otras 10, la mayoría estudiantes, dentro de una secundaria en Santa Fe, Texas, a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste de Houston, dijeron las autoridades.

>El presunto atacante, Dimitros Pagourtzis de 17 años, fue detenido y enfrenta cargos de homicidio que se castiga con la pena capital.

A continuación presentamos un vistazo a algunos tiroteos recientes en escuelas de Estados Unidos y a algunos de los más letales en años anteriores:

>14 de febrero de 2018: Un exalumno mató a por lo menos 17 personas, incluidos 14 menores de edad, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Nikolas Cruz, de 19 años, enfrenta 17 cargos de homicidio agravado por el ataque, que desató protestas estudiantiles en todo el país para exigir mayores restricciones a la venta de armas.

>23 de enero de 2018: Dos estudiantes fueron asesinados y 14 quedaron heridos de bala cuando un estudiante les disparó antes de que empezaran las clases en la secundaria del condado Marshall, en el oeste de Kentucky, señalaron las autoridades. Gabriel Ross Parker, que en esa época tenía 15 años, enfrenta dos cargos de homicidio y 14 de agresión.

>7 de diciembre de 2017: Dos alumnos de la secundaria Aztec en Nuevo México fueron muertos por un hombre armado de 21 años que se hizo pasar por estudiante. El agresor se suicidó posteriormente, señaló la policía.

>13 de septiembre de 2017: Un chico de 15 años murió en la secundaria Freeman en Rockford, Washington, y tres alumnas resultaron heridas cuando otro muchacho de 15 años les disparó con una pistola, señalaron las autoridades. Se arrestó a un sospechoso.

>10 de abril de 2017: Un hombre armado abrió fuego en el salón de educación especial donde su esposa de la que estaba separado impartía clases en la escuela primaria North Park en San Bernardino, California. Mató a la mujer y a un niño de 8 años, hirió a otro niño y se suicidó.

>28 de septiembre de 2016: Un niño de 6 años fue muerto a balazos en el patio de recreo de la escuela primaria Townville en Carolina del Sur por un chico de 14 años que acababa de matar a su padre, indicaron las autoridades. Otro niño y un profesor resultaron heridos pero sobrevivieron. El adolescente fue acusado de homicidio.

>8 de septiembre de 2016: Una chica de 14 años se suicidó de un balazo tras herir de un disparo a otra estudiante en la secundaria Alpine en el oeste de Texas.

>14 de diciembre de 2012: Un hombre armado de 20 años mató a 20 niños de primer grado y a seis educadoras dentro de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, y luego se suicidó. Antes de ingresar a la escuela ya había asesinado a su madre a balazos.

>27 de febrero de 2012: Tres estudiantes murieron y dos quedaron heridos en un tiroteo que comenzó en una cafetería escolar en Chardon, Ohio, mientras los alumnos aguardaban autobuses para dirigirse a otras escuelas. La policía procesó a un sospechoso, que en ese entonces tenía 17 años, como si fuera un adulto.

>16 de abril de 2007: Seung-Hui Cho, de 23 años, baleó de muerte a 32 personas en un dormitorio y un salón de clases en la universidad Virginia Tech en Blacksburg, y luego se suicidó.

>20 de abril de 1999: Los estudiantes Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, se pusieron a disparar en la secundaria Columbine en Littleton, Colorado, donde mataron a 12 compañeros de clase y a un profesor e hirieron a otras 26 personas antes de suicidarse en la biblioteca de la escuela.

>1 de diciembre de 1997: Tres estudiantes murieron y cinco resultaron heridos en una secundaria en West Paducah, Kentucky. Michael Carneal, de 14 años en ese entonces, posteriormente se declaró culpable de homicidio, pero con una enfermedad mental, y cumple cadena perpetua.