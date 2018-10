Matan a hijastra de Layín, el ex alcalde que robaba poquito

TEPIC, Nay.

Se trata de la ex pareja del ex presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, "Layín", y la hijastra del también ex candidato a gobernador.

Según los reportes, un par de individuos arribaron a la casa de las víctimas, ubicada en 67 de la calle Mar Mediterráneo y esperaron la salida de las mujeres para intentar asaltarlas, pero dado que una de ellas se resistió, los delincuentes decidieron abrir fuego.

Los paramédicos que acudieron al sitio, tras el reporte, encontraron a la madre, identificada como Patricia Pintado Bueno, con heridas graves, pero con vida y fue trasladada a un hospital de la zona. Su hija, Estefanía Miramontes Pintado, de 27 años de edad, recibió varios impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, por lo que murió en el sitio.

Ambas son originarias del municipio de Santiago Ixcuintla, según algunos vecinos de la colonia las dos mujeres se dedicaban al comercio y tenían apenas unos meses viviendo en esa casa.

Durante la primera administración de Hilario Ramírez Villanueva en San Blas (2008-2011), Patricia Pintado fungió como presidenta del DIF municipal.