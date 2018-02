Matan balas a más menores

Guadalajara, México.

Según cifras de autopsias del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), los decesos de menores de 17 años por esta causa pasaron de 33 en todo 2014, a 56 durante todo 2017.

Aunque estas cifras no están desglosadas para saber si se trató de homicidio doloso, culposo o de suicidio, el hecho es que son cada vez más los menores que entran en contacto con armas de fuego y tienen resultados fatales.



De acuerdo con Carlos Cruz, especialista en atención a menores y presidente de Cauce Ciudadano AC, las autoridades no han sabido proteger a los niños ni vincular los programas preventivos a sus intereses.



La causa sería que dichos planes preventivos no tienen una visión de largo plazo ni ven el tema como un problema de salud.



"Hay que dejar de abordar el tema como un problema de seguridad y pasar a abordarlo como un problema de salud pública.



"En ese sentido (se debe) pensar a la violencia que está quitándole la vida a los jóvenes, tenemos que tener una lectura más desde cómo fortalecemos los factores protectores de los adolescentes", expuso Cruz.



Mientras las políticas públicas ni siquiera puedan evaluar su impacto, como lo fue el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), ni sean más cercanas a ellos con propuestas educativas y culturales, los menores se mantendrán más próximos a los conflictos de las drogas, las pandillas,las armas de fuego e incluso la delincuencia organizada, dijo.



"Lo que se tiene que tener es una política nacional de prevención de homicidio y suicidio en donde podemos pensar en los temas de terapia conductual, con los temas de mediación de conflictos comunitaria, esas son formas para ir disminuyendo los riesgos", expuso.



Este 2018 suman al menos 4 casos más, entre ellos el de un joven que fue hallado muerto en el baño de su casa en Zapotlanejo el miércoles, quien tenía problemas con el consumo de drogas, explicó a la Fiscalía su madre.







Tan sólo en 2017 despuntó el número de muertes entre menores de edad por arma de fuego en Jalisco.





33 en 2014



34 en 2015



34 en 2016



56 en 2017