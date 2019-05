Matan a aficionado de Rayados en Nuevo León

Monterrey, México.

Un aficionado de los Rayados murió y otro joven resultó herido luego de que tras desatarse una riña fueron heridos a balazos por una persona con la que discutieron al calor de las copas, esta madrugada en Guadalupe.



Aunque no fue confirmado por las autoridades, vecinos indicaron que el agresor, quien fue detenido posteriormente, es un aficionado a los Tigres, quien atacó al fallecido y su amigo con una pistola calibre 9 milímetros.



Los hechos fueron reportados a la Policía municipal alrededor de las 2:30 horas sobre la calle Rancho California y Hacienda Los Cerezos, en la Colonia Rancho Viejo.



De acuerdo con fuentes policiacas, en los hechos murió un joven de entre 20 y 25 años, quien no fue identificado y llevaba puesta la playera del Monterrey.



El herido, de la misma edad, sufrió un impacto de bala en la pierna derecha y presuntamente fue llevado en un vehículo particular al Hospital Metropolitano.



En el lugar donde presuntamente los aficionados rayados festejaban el campeonato de la Concacaf fue encontrada el arma con la que el presunto homicida disparó a los dos hombres, así como casquillos percutidos alrededor del cuerpo del fallecido.