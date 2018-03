Matan a 10 presuntos guerrilleros de Liberación Nacional

Luis Carlos Villegas, ministro de la Defensa de Colombia, informó este martes en rueda de prensa que en una zona rural de la población de Cáceres y Añora la Fuerza Aérea bombardeó un campamento del grupo rebelde.



Como resultado de la operación, tres heridos fueron capturados, los cuales reciben atención médica en la zona, en tanto, en el campamento se decomisaron varios fusiles y municiones.



A través de Twitter, Villegas felicitó al Ejército y la Fuerza Aérea por la operación de bombardeo que logró neutralizar 13 miembros del ELN, mismo que dejó 10 muertos y 3 capturados con material de guerra.



El ministro afirmó que estas muertes se suman al deceso de 34 guerrilleros y la captura de 84 en los últimos dos meses.



Por su parte, el comandante de las fuerzas militares Alberto Mejía aseguró que esta fue una operación de gran inteligencia, de muy pocas horas y fue un bombardeo contundente.



Mientras, este lunes el ELN publicó en internet que no abandonará las negociaciones de paz con el Gobierno.



"Sigue pendiente el regreso a Quito de la delegación gubernamental para iniciar el quinto ciclo aceptando la doctrina de (el Presidente Juan Manuel) Santos de hacer los diálogos en medio del conflicto", informó el grupo guerrillero en el comunicado.

"Al pueblo y al Gobierno del Ecuador, a los países garantes y acompañantes, a todas las organizaciones populares, sociales, a las personalidades de Colombia y del mundo que acompañan el proceso de paz entre el Gobierno y el ELN, les reiteramos que el futuro de Colombia es la paz y no la guerra", agregó la nota.



Las negociaciones entre ambas partes están suspendidas desde el 10 de enero luego de que el grupo guerrillero realizara varios actos terroristas en diferentes zonas del país.



El Presidente colombiano expresó su deseo de que legar a un nuevo cese del fuego con el ELN a medida que se preparaba la mesa para retomar las negociaciones en Quito, pero tras los ataques el Mandatario consideró que no se podía negociar en tales circunstancias.



El ELN se fundó en la década de 1960 y actualmente tiene activos a unos mil 500 miembros, según las autoridades y en el último año se le atribuyeron al menos 40 ataques contra la infraestructura petrolera y cuarteles policiales y militares.



En la misma rueda de prensa el ministro de la Defensa informó que la noche del lunes se decomisaron 5.2 toneladas de cocaína en el puerto de Urabá, cerca de la frontera con Panamá, en un contenedor que transportaba plátanos.



Asimismo, agregó que la droga pertenecía al Cartel del Golfo, la principal red del narcotráfico en Colombia, y que tenía como destino una ciudad de Bélgica no identificada.



Villegas aseguró que la droga en el mercado ilegal tenía un costo de 314 millones dólares, además de que no se registraron detenciones derivadas del hallazgo.