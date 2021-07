Mata pandemia a 42 profesores

Lamentó que este número sea tan elevado, en donde desgraciadamente no se tuvo los cuidados necesarios, por lo que se requiere que sigan reforzándose las medidas sanitarias para evitar que siga aumentando los contagios, pero sobre todo, las muertes a consecuencia de esta enfermedad.

"Nosotros como ciudadanos debemos de ser consientes y evitar acudir a lugares en donde hay aglomeraciones, de preferencia quedarnos en casa, la presencia del virus continua y esto pone en riesgo a todos", dijo.

Comentó que desgraciadamente no se tiene una estadística real en cuanto al número de maestros que se han contagiado de esta enfermedad, considerando que algunos si acuden al sector salud y otros lo hacen de manera particular, es por eso que no existe un número real en este sentido.

Destacó que en tanto entre los 42 mentores que han fallecido eran algunos jóvenes y otros ya tenían toda una carrera en el sector educativo, quienes desgraciadamente perdieron la batalla ante esta enfermedad.

Garza García indicó que no hay de otra, aún y cuando alguna población ya esta vacunada, no hay que confiarse, hay que seguir actuando con responsabilidad y mantener las medidas sanitarias para evitar que siga en aumento el número de contagios de este virus mortal.