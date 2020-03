Mata el tiempo con los libros

Una de las formas de combatir la depresión que genera la cuarentena obligada por el Covid-19 es la lectura y el cuidado de los seres queridos.

Al menos esa es la estrategia que utiliza el actor Juan Ignacio Aranda para erradicar el sentimiento de tristeza por estar desempleado.

NADA FÁCIL

"Lo importante es no deprimirse. La situación está difícil, lo sabemos, pero no debemos dejar vencernos; la lectura es básica para confrontar esto", afirmó, en entrevista.

Debido a la emergencia sanitaria, las obras de teatro en las que participaba cerraron, lo que generó un impacto fuerte en sus ingresos.

"Desde el 22 de diciembre estaba haciendo funciones de Toc Toc, acababa de entrar, llevaba unas cuantas semanas, teníamos muy buenas entradas hasta que se suspendió.

"Iba a hacer una temporada en Semana Santa en San Luis Potosí con Angélica Aragón de una obra que representamos desde hace 13 años de manera consecutiva, Réquiem para Jesús Crucificado, y también se pospuso".

Pese a eso no agacha la cabeza, es optimista y aprovecha el tiempo libre para cuidar a su padre, Ignacio López Tarso.

"Mi papá está bien, lo estamos cuidando mucho. Estamos con él, pero con sana distancia, implementamos gel antibacterial para asegurar la limpieza y disminuir el contagio.

"Él y yo estábamos haciendo una obra (Una Vida en el Teatro), pero también se aplazó para otras fechas", dijo.

Aunque hace tres semanas Aranda estuvo en España, no tiene síntomas de coronavirus.

RECLUIDO CON

SU PADRE

"Estamos en casa recluidos desde hace una semana, por decisión familiar, por salud de mi papá y de mi hermana. Nos hemos propuesto la limpieza de manos de manera frecuente, el uso de gel antibacterial y tomar nuestra respectiva distancia.

"En mi caso, yo no me siento mal, así que no tengo por qué ir al doctor a revisarme".