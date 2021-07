Mata a hombre araña violinista

El 10 de junio el arácnido lo mordió en el brazo derecho y al siguiente día falleció.

Su hija Erika Andeliain compartió las circunstancias en las que falleció su padre "porque son cosas a los que todos estamos expuestos y no me gustaría que esto le pase a nadie".

Su papá, quien era una persona sana no le dio importancia a la mordida de la "violinista", porque antes había sido agredido por arácnidos, entre ellos una araña y alacranes y como no le hacían daño "pensó que en esta ocasión sería lo mismo, pero no".

El jueves estuvo con la mano hinchada, tomó medicamento para el dolor y para desinflamar y así se fue a dormir. "En el transcurso de la noche todo empeoró"; el veneno y la infección habían lastimado su mano causándole necrosis, y en la mañana del viernes supuraba sangre y pus.

Describió que estaba preocupaba porque su padre perdería su mano, y luego le comunicaron que estaba muy grave y era necesario intubarlo.