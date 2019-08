Mascotas en riesgo de muerte

Río Bravo.

Los atentados contra mascotas mediante comida envenenada, ya dejaron sus primeras víctimas en caninos, denunció la protectora de animales Delia Chávez.

La directora del Albergue Ángeles Sin Voz, dio a conocer que colaboradores denunciaron la muerte de un can que estaba encadenado a la intemperie en el fraccionamiento Misiones del Puente, el cual presuntamente fue envenenado.

Aunque un primer momento se pensó que el can había sido víctima de las altas temperaturas, trascendió que fue envenenado, con lo que bastó para que Ángeles Sin Voz, hiciera un llamado a las autoridades de la Comisión de Protección de los Animales en Cabildo a trabajar en conjunto con animalistas para promover la cultura de amor y respeto a los animales.

"Para los dueños de este pobre animal, el can acaba de morir, esta su cuerpecito atado a una correa muy corta que esta amarrado a la ventana, en la calle Santa Genoveva 83 en la colonia Misiones del Puente", expuso la joven animalista.

Chavez dijo que además de cuidar de los efectos del clima a los canes, se debe buscar que estén alimentados e hidratados, para que no tengan la tentación de comer alimentos envenenados: "asegúrense de no volver a tener una mascota más si no van a ser responsables, vamos a luchar porque se establezcan multas, no más maltrato animal, no mas vidas inocentes", refirió, para luego buscar acercamiento con las autoridades de Protección Animal en el Cabildo.

La directora de Ángeles sin Voz, expuso otros casos de maltrato, los cuales podrían llevar a la muerte de los caninos.