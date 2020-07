Mascarita se pone a tono

Después de cuatro meses en cuarentena, Mascarita Año 2000 se pone a tono para regresar a los cuadriláteros, con una terapia con la que piensa regresar al mejor nivel cuando se le dé luz verde a la actividad.

Hace seis años, el enmascarado sufrió una lesión en las cervicales, misma que con el paso del tiempo comenzó a darle problemas, por lo que después de buscar ayuda con varias personas al parecer por fin está recuperándose.

"Últimamente se me estaba complicando mucho, ya experimentaba mucho dolor, pero con la terapeuta Denisse Rodríguez he sentido bastante alivio con apenas tres sesiones que llevo. Ya estoy viendo los resultados después de acudir a varios quiroprácticos y doctores, pero con ellos nunca tuve ningún avance.

"Ahora me estoy siento mucho mejor. Me ponen almohadas calientes en las partes afectadas en lo que es la espalda, el pulmón y la cervical, además con el aparato me dan como toquecitos en el cuerpo, con lo que además de que de siento mucho alivio hacen que los nervios se estiren y se acomoden en sus lugares", comentó Mascarita Año 2000.

En los meses que estuvo encerrado en casa, además de ejercitarse, le surgió la idea de tener una mascotita sobre el ring. De hecho, el rudo ya tiene al jovencito que lo acompañará a las funciones, pensando en darle un plus a sus presentaciones.

"Tengo una sorpresa guardada para toda la afición y es que muy pronto presentaré a mi mascotita. Es un muchachito que está muy emocionado y tiene la ilusión de comenzar a trabajar conmigo ya en el ring. Ya está entrenando y va muy bien", confesó el Mini Capo, quien tiene 17 años como gladiador profesional.