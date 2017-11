Masacre en iglesia por disputa familiar. Mantenía atacante rencillas con su suegra

Sutherland, Springs, Tx.- La masacre de 26 personas este domingo en una iglesia bautista de una comunidad al sureste de Texas, considerada ya la peor en la historia del estado, fue ejecutada por un exmilitar identificado como Devin Patrick Kelly, quien tenía una disputa con su suegra.

Funcionarios federales y estatales informaron en rueda de prensa este lunes que Kelly mantenía una disputa con su suegra a quien había amenazado en varias ocasiones.

La suegra de Kelly, quien no fue identificada, formaba parte de la feligresía que asistía a la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, al sureste de San Antonio, pero las autoridades no precisaron si acudió a la iglesia el domingo y si se encuentra entre los muertos o lesionados.

“Había una situación doméstica en la iglesia; la suegra del sospechoso acudía a la iglesia y había recibido amenazas de él a través de mensajes de texto”, dijo Freeman Martin, director de los Rangers, el cuerpo élite de policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas, a cargo de la investigación.

“El había expresado ira contra su suegra”, agregó Martin.

Kelly, 26 años de edad, era un exmilitar que prestó servicio en la Base Hollman de la Fuerza Aérea en Nuevo México, pero fue juzgado por una corte castrense en 2012 por cargos de agredir a su esposa e hijo y fue sentenciado a 12 meses de reclusión. Luego fue degradado y dado de baja por “mala conducta” en 2014.

Las autoridades no precisaron si la disputa con su suegra estaba relacionada a esa situación.

Los investigadores han descartado como motivos de la masacre la posibilidad de terrorismo interno, odio racial o religioso, indicó Martin.

Martin precisó que de las 26 personas que murieron, 23 fueron asesinados dentro de la iglesia, dos afuera del templo y una persona falleció en un hospital. Las víctimas fatales tenían edades comprendidas entre los 18 meses y los 77 años.

El funcionario informó que entre los 20 lesionados, cuyos rangos de edad van de los cinco a los 72 años, cuatro permanecen en condiciones graves, 10 están bajo condición médica crítica y seis están en condición estable o han sido dados de alta.

Las autoridades dijeron que los nombres de todas las víctimas se darán a conocer una vez que se termine de notificar a sus familiares.

Martin confirmó que existe un video de la masacre, que es analizado por especialistas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), institución auxiliar en la investigación.

La Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, acostumbraba subir cada semana a la Internet un video de sus servicio dominical.

FIELES. Feligreses lloran por los miembros muertos en el ataque en la Iglesia Bautista.

HÉROE ANÓNIMO CONFRONTÓ AL ATACANTE DE IGLESIA

Un hombre, que desea permanecer en el anonimato, se convirtió en héroe el pasado domingo al confrontar a balazos a Devin Patrick Kelley, el pistolero que mató a 26 personas en la Primera Iglesia Bautista de la comunidad de Sutherland Springs, al sureste de San Antonio, de acuerdo con varios testigos.

Kevin Jordan, quien vive a un lado de la iglesia, narró a la estación de televisión KENS-TV de San Antonio, que estaba afuera de su casa cambiando el aceite de su automóvil cuando Kelley comenzó su asalto mortal.

Jordan dijo que su vecino, a quien describió como un hombre que haría cualquier cosa por cualquier persona, corrió con un arma y luego disparó al sospechoso mientras se ocultaba detrás de un automóvil.

“Si no fuera por él, el tipo no se habría detenido”, dijo Jordan a KENS-TV. Explicó que su vecino también disparó a la cabina del vehículo del sospechoso mientras se alejaba a toda velocidad.

FAMILIA DE 6 MIEMBROS ENTRE LAS VÍCTIMAS FATALES

Al menos seis miembros de una familia, incluida una mujer embarazada y sus tres pequeños hijos, están entre las 26 personas que murieron acribilladas por un hombre que disparó tras ingresar la mañana de este domingo a una iglesia bautista en una comunidad al sureste de Texas.

Las autoridades aún no han identificado formalmente a las víctimas, pero familiares y miembros de la comunidad de Sutherland Springs, al sureste de San Antonio, comenzaron a difundir los nombres de algunas personas que murieron en lo que ya se considera la peor masacre en la historia de Texas.

Crystal Holcombe, una mujer que tenía ocho meses de embarazo, se encontraba entre los feligreses y murió en el ataque, así como tres de sus cinco hijos, reveló su primo, Nick Uhlig, al periódico San Antonio Express News.

Los otros dos hijos de la mujer están entre las 20 personas que resultaron lesionadas y que son atendidas en tres hospitales de la zona. En el ataque murieron también los suegros de Holcombe y abuelos de los niños.

Uhlig dijo al rotativo que su prima, originaria de la comunidad fronteriza de Del Rio, Texas, era una mujer sana que “ni siquiera bebía, fumaba ni nada; solo cuidaba a los niños, criaba cabras y hacía queso casero”.

Pastor Frank Pomeroy y su esposa.

AGRESOR YA HABÍA TENIDO PROBLEMAS CON LA LEY

> El hombre que mató a tiros a 26 personas en una iglesia de Texas trabajó como guardia de seguridad en un centro vacacional cerca de su casa en San Antonio y fue dado de baja de la Fuerza Aérea por presuntamente atacar a su esposa e hijo, informaron el lunes personas con conocimiento del caso.

> Devin Kelley trabajó en Summit Vacation Resort en New Braunfels el último mes y medio, dijo a The Associated Press Claudia Varjabedian, supervisora del centro vacacional. La empleada dijo que Kelley “parecía ser un muchacho agradable, no tuve quejas”.

> El sitio de descanso a la orilla de un río en el condado Texas Hill se encuentra cerca de la que al parecer era la casa de Kelley en New Braunfels, a unos 56 kilómetros (35 millas) de Sutherland Springs, donde el domingo disparó contra los feligreses de la Primera Iglesia Bautista.

> En tanto, se dio a conocer que la Fuerza Aérea lo dio de baja presuntamente atacar a su esposa e hijo, informó una portavoz de esa rama armada. Kelley estuvo encarcelado 12 meses tras un juicio militar en 2012, dijo la vocera Ann Stefanek. Precisó que al final, fue dado de baja por mala conducta y se le redujo el rango.