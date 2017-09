Más acciones, más agresiones

Cd. Victoria, Tam.

La Secretaría de Seguridad Pública registra un promedio de 5 bajas mensuales a las diferentes corporaciones de la Policía Estatal, esto lo reveló el titular de dicha secretaría de Estado, vicealmirante Luis Felipe López Castro, quien aseguró que el programa de reclutamiento de nuevos elementos es permanente e incluso se promueve en otros estados de la República.

“Yo creo que responde a que ahora la Policía Estatal está haciendo más acciones que antes y estamos por lo tanto recibiendo más agresiones que antes, la gente que no quiere pertenecer a la Policía no la estamos reteniendo a la fuerza y se está yendo”, dijo que si bien algunos ex elementos han solicitado su dada de baja por temor, otros lo hacen en busca de mejores oportunidades laborales.

Algunas de las entidades federativas de donde proviene la mayoría de los elementos foráneos de la Policía Estatal son Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, y Tabasco, en contraparte aseguró que el 70 por ciento de los actuales elementos (alrededor de tres mil), son jóvenes y personas de este estado.

“Pero sí tenemos unos cien que vienen de fuera pero la mayoría de los que han venido a presentar sus exámenes han sido del estado porque también con los municipios hemos tenido pláticas y han apoyado con ferias de empleo muy constantes cada 15 días, 2 o 3 veces al mes”, López Castro aseguró que las plazas que quedan vacantes por la solicitud de baja son suplidas con elementos recién egresados de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

“El sueldo que perciben nuestros policías depende de si tienen la preparatoria terminada, pero pueden llegar a ganar al término de la preparación hasta 15 mil 900 pesos antes de impuestos”, puntualizó el secretario de Seguridad Pública.

