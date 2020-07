Más sensual que nunca, más polémica que siempre, así es la nueva Swetty, quien está ultimando detalles para regresar al cuadrilátero con una renovada imagen que dará mucho de que hablar. La heredera de la dinastía Zarzy está lista para lucir sus atributos tanto físicos como luchísticos sin importar la envidia que esto pueda provocar dentro y fuera de los encordados.

"Más sensual, más polémica, regreso con todo porque quiero, porque puedo y porque tengo con que, a los aficionados les advierto que habrá muchas sorpresas así que prepárense para ver mi mejor versión", advirtió la gladiadora reynosense.

A pesar de que ya son varios meses sin actividad a causa de la pandemia, ella se las ha ingeniado para ganar seguidores a través de las redes sociales en donde se muestra sin tapujos.

"Todos los días busco cosas nuevas en mis redes sociales para que la gente no se aburra y lo mismo haré en el cuadrilátero, he tenido muy buena respuesta en estos meses que estamos parados a causa de la pandemia, estamos trabajando mucho en nuestros nuevos atuendos, ¡les van a encantar!", aseguró la ruda.

Swetty reveló que algunas situaciones de su vida privada han influido para que abra los ojos.

"Siempre he sido así, pero hace unos meses terminé una relación y mi vibra cambió, ahora me siento súper bien, me quité un peso de encima y eso se está reflejando", señaló.

Es un hecho que el ring se pondrá al rojo vivo con su presencia así que desde este momento lanza una advertencia para todas las aficionadas que se dan cita en la Arena Coliseo.

"Más les vale que les den chance de echarse un taco de ojo a sus maridos porque el ver no es engañar, con la vista no pasa nada. No me molesta que me griten, tampoco me molesta que las mujeres, las esposas de los caballeros prácticamente me la rayen, yo haré lo mío", afirmó

-¿Cual es la parte de tu cuerpo que más te gusta?

"Los ojos ... "

-¿Cual es la parte de tu cuerpo que más les gusta a los caballeros ?

"Pues creo que los otros ojos .... ", responde entre risas.

Entrando al tema de los costalazos, la bella Swetty nos cuenta que nunca quiso estar bajo la sombra de la dinastía Zarzy, y aunque siempre a contado con el apoyo de su mamá (Hija del Zarzy) se siente orgullosa de haber salido adelante por méritos propios forjando una trayectoria que comenzó en el 2009.

"El 31 de julio cumplo ya 11 años en esta carrera y desde el principio yo me deslindé un poco de ellos, mi madre me decía que también llevara el nombre de Zarzy, pero ellos ya hicieron su carrera, yo como novata no quise que pensaran que nada más por ser de esa familia se me abrirían las puertas, decidí tener mi propio nombre y mi propia imagen, la reina es mi madre, pero hasta la fecha no ha llegado alguien que me quite mi lugar, nadie sabe lo que me ha costado llegar hasta donde estoy, el respeto de la gente me lo he ganado", comentó.

A esta dama le queda muy claro que el respeto se gana luchando y no hablando, por eso está abierta a cualquier rivalidad.

"Ahorita no tengo ningún pleito marcado, pero estoy abierta para enfrentarme a quien sea, no le tengo miedo a nadie y confío en mi calidad como luchadora", indicó.

Swetty espera con ansias la reanudación de la lucha libre en esta frontera y por lo pronto aprovecha el receso para sanar de la lesión que sufrió en septiembre del 2019.

"Pensé que la gente se había olvidado de mi, pero cuando regresé me fue muy bien, ahorita por la pandemia estamos todos parados y estoy aprovechando para que mi rodilla esté al cien por ciento", finalizó.