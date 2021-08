Más rebelde que siempre

"Es una rutina que escribí durante la pandemia, hablo de muchas cosas, como las relaciones entre millenials y la generación que le precede. Lo que busco siempre es hacer reír encontrando el lado cómico.

"Me siento afortunado de poder seguir trabajando en lo que me gusta, a pesar de la pandemia, porque ha disminuido bastante el número de comediantes que estaban haciendo stand up después de esta situación", resaltó.

El standupero se caracteriza por su humor negro e irreverente, además de inyectar cierta carga de autocrítica, con el que hace burla de temas como el racismo y la religión.

Los boletos para el show de hoy están disponibles a través de Ticketmaster. Los previos oscilan entre los 400 y 700 pesos.

Ante la tercera ola de Covid y las restricciones de actividades de bares y antros durante agosto, cines y teatros mantienen las carteleras de sus shows con el 75 por ciento de aforo.