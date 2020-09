Más polémica

Luisito Comunica es toda una estrella de las redes sociales. Su canal en YouTube tiene 33.6 millones de suscriptores, en Instagram 21.1 millones de seguidores y en Twitter llega a los 7.9 millones. Sus videos y fotografías de viajes y aventuras le han valido ser considerado uno de los influencers más importantes del país. Pero no ha estado lejos de las polémicas y a continuación enlistamos algunas.

Una vez más el influencer es tendencia porque en estos días ha compartido imágenes de un viaje que está realizando al lado de su novia Ary Tenorio y ha recibido algunas críticas por ello.

SIN PROTECCIÓN

En sus redes sociales se le puede ver en su paseo por Tanzania en África visitando tiendas de ropa o simplemente paseando por las calles de dicho país y, aunque muchos de sus fans han alabado el contenido que comparte, otros no han dudado en tacharlo de irresponsable.

Y es que en las imágenes que comparte el influencer no lleva puesto cubrebocas y, lo que más sorprendió a algunos, es que se reunió a fumar marihuana sin tener ninguna medida de seguridad utilizando la misma pipa que otras personas.

"Ando fumando marihuana con estos brothers, nunca había fumado marihuana de una manera tan épica. Vean cómo le hace y prenden el fuego acá en esta cosa", comentó Luisito en su video.

DESCONSIDERADO

El problema que le hicieron ver los internautas es que se encuentra en un país en donde son muy pocos los contagios de Covid-19 y que él, podía exponer a los demás, sobre todo considerando que, antes de viajar a Tanzania, estuvo en Estados Unidos, uno de los países más afectados por el coronavirus a nivel mundial.

Otra cosa que no le gustó a los usuarios es que, según algunos, están utilizando a las personas "como objeto turístico" y hasta aseguraron que se trataba de una "Típica foto de Whitexican".

Hasta ahora Luisito Comunica no ha hablado al respecto por lo que no podemos descartar que se haya hecho pruebas para asegurar su buena salud antes de viajar.

TACHADO DE MACHISTA

En un video de 2015 que causó mucha polémica se puede ver al influencer sirviendo un trago y diciendo: "La neta es que el propósito de este juego es ponerte bien peda para al rato abusar de ti", dice Luis Villar en el video junto a su entonces novia Cynthia Velázquez "La Chule".

Y el video no fue lo único que lo metió en problemas respecto a este tema. El pasado 31 de agosto Luisito publicó una imagen con una botella de mezcal cuyo nombre es "Tus nalguitas serán mías" al lado de la modelo Ary Tenorio, vista desde atrás. Esto lo convirtió en tendencia por las razones equivocadas pues se le tachó de machista y de impulsar actitudes que denigran a la mujer.

La respuesta del youtuber fue: "Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar".

Luego, tras varias semanas del escándalo decidió recrear la imagen pero ahora con Tenorio sosteniendo la botella. Lo cual al parecer no obtuvo el efecto deseado pues muchos lo consideraron una burla.