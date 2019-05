Más pacientes pueden tener acceso al aceite de cannabidiol

McAllen, Tx.- Mas pacientes tendrían acceso al aceite de cannabidiol, CBD, un derivado no intoxicante del cannabis, bajo una medida de la doctora y senadora Donna Campbell, quien destacó que los pacientes que participan en un programa piloto han tenido un cambio notable y les ha cambiado la vida.

La HB 3703 aprobada esta semana aumentaría el número de condiciones o enfermedades elegibles para tratamiento con aceite CBD

El aceite de cannabis o CBD no tiene efectos psicoactivos, conteniendo menos de 0.05 por ciento de THC, el estupefaciente asociado al uso recreativo de la mariguana.

Aún así, sigue dentro de la prohibición estatal al cannabis y sus derivados. Su ilegalidad era un problema para familias con niños que sufren de epilepsia no tratable, una condición maligna que se resiste a todo tratamiento y puede causar cientos de convulsiones a la semana. Sin embargo, el aceite CBD ha demostrado excelentes resultados en tratar esta enfermedad y menos efectos secundarios que toda otra medicación usada. En 2015, el Senado aprobó una propuesta que autorizó la receta del aceite solo para esta enfermedad, y solo bajo estricta supervisión. Los cuerpos de seguridad dieron seguimiento a médicos que la recetan y a pacientes, y la ley dispuso que dos neurólogos diferentes firmen la receta, y solo en casos en que todo otro tratamiento fracase.

TRATAMIENTO EFECTIVO

Campbell, que es médica certificada, dijo que hay suficiente evidencia de que el aceite CBD es un tratamiento efectivo para muchas otras condiciones, por lo que quiere extender cuidadosamente el alcance del tratamiento. "Desearía que hubiera pruebas científicas concluyentes, buenos estudios de doble control como los que se ordenan para otras medicinas, pero no los tenemos", dijo la senadora. "Diseñar la medida de forma restringida nos permite tener cierta seguridad, no actuar apresuradamente en algo que podría tener consecuencias no deseadas". Su medida reduciría las restricciones para que solo se necesite la firma de un especialista en la receta de aceite CBD en vez de dos; y permitiría a doctores recetar el aceite para tratar esclerosis múltiple, espasticidad, trastornos neurodegenerativos incurables como Parkinson y Lou Gehrig, autismo, y como tratamiento paliativo a pacientes con cáncer terminal.